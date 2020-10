Cirex precisie gietwerk, een staalontwikkelings- en productiebedrijf dat componenten maakt volgens de verloren wasmodel methode voor internationale industrieën, maakt gebruik van robotisering om de concurrentie voor te blijven.

Cirex werkt elke dag met meer dan 25 robots op de productievloer en beheert een zeer efficiënte operatie 7 dagen per week. Als ontwikkelingspartner en producent van hoogwaardige precisiegietstukken in staal, geproduceerd volgens het verloren was-gietproces, is Cirex in staat om hun reputatie en erkenning bij internationale klanten te versterken door de automatisering en voortdurende ondersteuning van robots.

“Met behulp van een volledig geautomatiseerd productieproces is ons team in staat om te voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen in de sector met betrekking tot productkwaliteit, leverbetrouwbaarheid, processtabiliteit en totale eigendomskosten”, aldus de heer Jeroen Spoelder, CEO bij Cirex. “Het voorkomt de menselijke fouten in het proces.”

Cirex beheert operaties op drie locaties met het hoofdkantoor in Nederland (Almelo) en twee andere locaties in Tsjechië (Koprivnice). Dankzij de activiteiten van Cirex worden elk jaar bijna 3 miljoen nieuwe personenauto’s en 500.000 vrachtwagens gebouwd. Daarnaast creëert de vestiging in Almelo jaarlijks tot 2 miljoen staaleenheden voor auto- en industriële klanten.

“Omdat onze operatie 7 dagen per week kan draaien, zijn we in staat om te concurreren in een industrie die anders zeer competitief is”, aldus Spoelder. “Het is een voordeel dat kleine tot middelgrote bedrijven kan helpen om te concurreren met de grote bedrijven van vandaag. Dat is iets om te vieren. We kijken uit naar wat de toekomst van robots voor onze operatie in petto heeft.”