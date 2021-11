Schneider Electric is in Nederland op allerlei manieren actief met innovatieve oplossingen voor de industriële markt. Bijvoorbeeld op het gebied van de robotica en in de end-of-line automation. De multinational blijft met zijn EcoStruxure™ vanzelfsprekend ook actief in het op afstand veilig beheren en onderhouden van de data van computers, machines en apparaten.

Schneider Electric biedt oplossingen op onverwacht terrein

‘Schneider Electric en robotica, dat is een combinatie die niet direct voor de hand ligt. Toch bieden we ook daarvoor veel innovatieve oplossingen’, zegt Sander van Dasselaar, vice-president Industrie Nederland en België. Het van oudsher Franse bedrijf is voornamelijk bekend als specialist in digitale energiemanagement- en automatiseringsoplossingen voor industrie, datacentra en gebouwen. Toch werd Schneider Electric (137.000 werknemers wereldwijd, 25 miljard euro omzet) gevraagd om actief mee te doen in een reshoring-pilot van de overheid. Namelijk om met een aantal andere partijen te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is ijzer- en metaalrestanten niet in Azië, maar in Nederland te scheiden en te hergebruiken. ‘Overgebleven metalen van de maakindustrie worden verzameld en in grote containers verscheept naar landen als China. Ze worden daar gesorteerd en komen vervolgens terug om hier min of meer hergebruikt te worden. Dat is niet altijd lucratief meer’, aldus Van Dasselaar.

Afvalstromen automatiseren

Er is een businesscase opgezet om te kijken of dat inzamelen en sorteren ook goed en op een marktconforme manier in Nederland gedaan kan worden. Vergelijk het met de post, zegt Van Dasselaar. ‘De metaaldelen worden over een band aangevoerd en moeten herkend en op de juiste plaats gedeponeerd worden. Daar komen wij om de hoek kijken. Dat afval kan handmatig gescheiden worden, maar als dat duurzamer en efficiënter kan, is dat natuurlijk veel beter. Wij denken mee over een slimme manier om het scheiden van de afvalstromen te automatiseren. En dat is nog een behoorlijk uitdaging, want het metaal heeft niet alleen veel verschillende vormen, maar is er ook in veel diverse soorten. En hoe ga je op de band om met stukken die te groot zijn? Maar gelukkig zijn we goed in uitdagingen.’

De businesscase moet uitwijzen of het idee levensvatbaar is, in casu, of de automatisering van het scheiden van metaaldelen op een goede manier op poten kan worden gezet. Schneider Electric zal zorg dragen voor een proof-of-concept, inclusief simulaties in 3D, zegt Dasselaar: ‘Op basis van het geheel wordt dan besloten tot een go of een no-go.’ Hij geeft aan dat het project een goede kans van slagen heeft ‘Het zou voor ons een mooie manier zijn om te laten zien dat we als bedrijf ook op het gebied van robotica met oplossingen kunnen komen die de juiste toegevoegde waarde geven.’

End-of-line automation

Het is slechts één van de nieuwe wegen die Schneider Electric wil bewandelen, aldus Van Dasselaar. Want het bedrijf is met meer ontwikkelingen bezig. Zoals met de zogeheten end-of-line automation: het slimmer automatiseren van de werkzaamheden aan het einde van een lopende band. Schneider Electric werkt aan toepassingen, waarbij een zogeheten multicarrier ‘ziet’ of de finale afwikkeling goed gaat. ‘We zijn nu met verschillende pilots bezig, waarin we deze vorm van automatisering en robotica proberen te integreren in het geheel van de automatisering van de klant.’

EcoStruxure biedt dataveiligheid

EcoStruxure is de verzamelnaam voor de oplossingen die Schneider Electric biedt voor het op afstand monitoren en onderhouden van computers, machines en apparaten. Er is een toenemend aantal klanten, aldus Van Dasselaar, dat voor EcoStruxure kiest. ‘De machinebouwer kan op afstand al zijn producten in de gaten houden en beheren. En dat levert hem natuurlijk een hoop voordelen op; bijvoorbeeld zo weinig mogelijk storingen, wat meer uptime betekent voor de eindgebruiker.’

Van Dasselaar merkt dat de veiligheid rondom data-op-afstand ook de Nederlandse machinebouwer bezighoudt. Schneider Electric is daar vrij eenduidig over, zegt hij: ‘De data zijn en blijven te allen tijde van de machinebouwer. Hij hoeft ook niet bang te zijn dat wij er iets mee doen. Als dat het geval zou zijn, dan maken we daar afspraken over en leggen we dat contractueel vast.’ EcoStruxure biedt wat betreft veiligheid nog wat extra’s: ‘Wij hoeven geen toegang tot de kritische gegevens in en van de machines. Zodra de benodigde data in de cloud staan, kunnen wij beginnen met de diagnose. Op basis daarvan komen we met een oplossing. Het is aan de klant om iets met die oplossing te doen. Het is daarmee altijd veilig.’