TU Delft spin-off IMSystems heeft een investering van drie miljoen euro opgehaald van Finindus, Linamar en InnovationQuarter. De serie A-financiering maakt de commerciële lancering van de revolutionaire transmissietechnologie van IMSystems, de Archimedes Drive, mogelijk. Bovendien stelt de investering het bedrijf in staat om op te schalen voor massaproductie via een langdurig productiepartnerschap met Linamar, een grote Canadese speler op het gebied van hoogtechnologische producten.

Met de Archimedes Drive heeft IMSystems de eerste grote transmissie-innovatie in een halve eeuw geïntroduceerd. De technologie van de Archimedes Drive stelt robots in staat gemakkelijk te werken met een hogere efficiëntie en precisie, waardoor de productiecapaciteit van de robot toeneemt en het energieverbruik wordt verminderd. Bovendien resulteert de mechanische transparantie van de schijf in een soepele bestuurbaarheid. Deze voordelen bieden robotproducenten de mogelijkheid om nieuwe gebieden in automatisering aan te pakken, zoals nieuwe werkomgevingen voor robots of veiligere samenwerkingen tussen mensen en robots die werken in een zelfde ruimte.

Na jaren van ontwikkeling in samenwerking met toonaangevende roboticafabrikanten, start IMSystems vanaf 2022 met de commerciële productie die wordt ondersteund door een langdurige investering van Linamar. Deze investeringen volgen op eerdere investeringen van ABB Technology Ventures en InnovationQuarter in 2019. IMSystems’ CEO Jack Schorsch over de nieuwe investeerders: “Dit consortium brengt ons meer dan alleen kapitaal. Met de uiteenlopende expertisegebieden van onze investeerders hebben we diepgaande toegang tot de hele keten, van onbewerkt staal tot de robots van onze klant op de fabrieksvloer. Dat is een concurrentievoordeel dat moeilijk te evenaren is.”

De TU Delft is via Delft Enterprises aandeelhouder van IMSystems. “IMSystems is een mooi voorbeeld van een deeptech bedrijf waar langjarig onderzoek aan ten grondslag ligt en waarvan de producten nu meer en meer toepassing vinden in de praktijk. Het is goed te zien dat deze veelbelovende Robotica startup en spin-off van de TU Delft met deze investeringen hun innovatie verder kan brengen en zo de nodige verandering binnen het Robotica domein kan realiseren” aldus Ronald Gelderblom, Investment Director van Delft Enterprises.

IMSystems is een spin-off van de TU Delft. Na deelname aan het incubatieprogramma van YES!Delft en met de groei van het bedrijf verhuisde IMSystems naar Robovalley; een hub voor robotica op de TU Delft Campus, waar samenwerking tussen bedrijven en onderzoekers plaatsvindt.