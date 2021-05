‘Het is een unieke machine die de arbeid van de medewerkers verlicht.’ RVS Finish in Bergeijk heeft het afgelopen jaar fors geïnvesteerd in een finishing robot van Staubli. ‘Maar niet om het werkproces te versnellen’, zegt bedrijfsleider Driek Brouwers. ‘Met de robot willen we niet meer afhankelijk zijn van de ambachtelijke skills van onze mensen. Ongeacht ziekte of verlof halen we op deze manier altijd de gewenste kwantiteit en kwaliteit. En dat is uiteindelijk toch waar de klant het meeste mee geholpen is en wat hij van ons mag verwachten.’

RVS Finish (en dochter RVS Clean) hebben samen 25 fte en zijn actief op het gebied van stralen, slijpen, cleanroom reinigen en assemblage. De robot was hard nodig, zo zegt Brouwers. ‘De robot verzorgt het hele slijpproces en biedt ons op die manier echt meerwaarde. En de mensen zelf zijn er ook echt blij mee. Ze vinden het leuk en boeiend om ’m zelf te programmeren en te laten draaien. En dat mag natuurlijk ook. Daarvoor krijgen ze de benodigde cursussen en leren ze van alles. Dus de robot heeft zeker een positief effect op de werkvloer.’