Robin Radar Systems heeft een overeenkomst gesloten met zijn eerste klant in de VS, waarmee het gefaseerde plan van de bedrijven om de Amerikaanse markt te betreden en zich op die markt te vestigen.

Boeing zal één MAX®-vogelradar inzetten in een Amerikaanse Boeing-faciliteit, als onderdeel van een zes maanden durende proef om het risico van vogelaanvaringen te beperken.

Boeing zal Robin’s vogelradar als demonstratie- en testmodel gebruiken, waarbij de radargegevens worden beoordeeld om risico’s te beoordelen en te beperken.

“Het probleem van vogelaanvaringen is zo oud als de luchtvaart zelf,” zegt AJ Santomieri, Boeing Flight Operations Support. “We verwachten dat gespecialiseerde vogelradars zoals deze de standaard zullen worden in de luchtvaart en we staan te popelen om de prestaties te beoordelen”

De overeenkomst markeert een kritiek moment voor Robin, nu het bedrijf zijn eerste stap zet om zich te vestigen in de Verenigde Staten, met als doel een stevige positie te verwerven in 2022.

Deze kans is het resultaat van de samenwerking tussen Robin, Boeing en het ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid door middel van Industriële Participatie. Al meer dan 100 jaar inspireert Boeing de wereld door innovatie in de lucht- en ruimtevaart. Vandaag de dag zijn zowel Robin als Boeing pioniers op het gebied van nieuwe producten, diensten en technologieën in de commerciële en militaire luchtvaart.

Beide bedrijven zijn gericht op het creëren van waarde ter ondersteuning van de markten en segmenten die zij bedienen; waardoor de samenwerking bijzonder passend.

Robin, de Europese technologieleider, wil uiteindelijk zijn bereik vergroten en niet alleen de Amerikaanse luchtvaart Amerikaanse luchtvaartmarkt, maar ook voor defensie en veiligheid met zijn gespecialiseerde drone-radars.

“Robin en Boeing zijn toegewijd om veiligheid en integriteit in al onze producten en diensten te integreren,” aldus Allison Melia, Boeing International Strategic Partnerships Manager. “Boeing werkt al meer dan 80 jaar met trots samen met Nederlandse bedrijven al meer dan 80 jaar vanwege onze gedeelde toewijding aan uitmuntendheid en toewijding aan de

missies van onze klanten.

“Als Ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid zoeken we naar mogelijkheden om de Nederlandse Defensie Technologische & Industriële Basis. Met partners als Boeing en Robin zijn we in staat om onze

ambities waarmaken”, aldus Jan Christiaan Dicke, gedeputeerde Militaire Productie.

Siete Hamminga, Chief Executive Officer van Robin Radar voegt toe: “het contract is een belangrijk en trots moment voor Robin. Naast de aansluiting bij een vertrouwde en werkelijk prestigieuze organisatie, is de proef met Boeing de eerste stap als onderdeel van een ambitieus plan om een gevestigde naam op de Amerikaanse markt te worden.

Siete vertelde vorige maand over nieuwe markten in Link magazine:

Nieuwe markten

Sindsdien is de vraag naar anti-dronesystemen snel gegroeid, wat vanaf 2016 ook blijkt uit de omzet van Robin. Vragen komen niet alleen vanuit de civiele en militaire luchtvaart, maar dus ook van organisaties van politieke topmeetings. Daarnaast tonen gevangenissen belangstelling, moeten ook kerncentrales tegen drones beveiligd worden en willen koningen en presidenten hun paleizen met het systeem van Robin Radar zekerstellen. Of koning Willem-Alexander al klant is kan Hamminga niet bevestigen, wel dat voor de Formule 1-race begin augustus op Zandvoort gebruik is gemaakt van zijn technologie. Ook heeft hij inmiddels twee projecten lopen in de VS, waar luchthavens volgens gegevens van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA geplaagd worden door gemiddeld honderd drones per maand. ‘Nog dit jaar zetten we onze eerste stappen in Amerika. Dat willen we doen samen met grote lokale spelers in de militaire en burgerluchtvaart, zoals Boeing, Raytheon, Moog en Lockheed Martin.’