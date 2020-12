Rimas bouwt flexibele productielijn voor compleet nieuw product FOCUS-ON

FOCUS-ON is een technische start-up opgericht door KROHNE en SAMSON. Beide bedrijven bundelden hun krachten en ontwikkelden samen een nieuwe, intelligente process node. De productie van een compleet nieuw product: FOCUS-1, stelde manager operations Gerwin Hament voor een bijzondere opgave: de ontwikkeling van de eerste, flexibele productielijn die snel uit te breiden moet zijn en de organisatie laat leren het productieproces voor grote aantallen onder de knie te krijgen. Rimas bouwde de flexibele takt gestuurde productielijn voor de eerste generatie intelligent process nodes van FOCUS-ON in Dordrecht. Over drie jaar wil FOCUS-ON investeren in een geavanceerde productielijn op een nieuwe productie locatie.

Flexibele productielijn voor introductiefase nieuw product

De FOCUS-1 is een process node met geïntegreerd regelventiel, flow-, temperatuur- en druksensoren voor het meten en regelen van vloeistoffen in de procesindustrie. FOCUS-1 meet de stromings-snelheid in de process node en kan de klepstand zelfstandig naar de gewenste setpoints regelen. FOCUS-1 is het eerste product in de proces industrie die deze functies combineert. Een uitdaging voor zowel verkoop als productie. Met de integratie van de sensoren en de verwerking van data met een krachtige computer is het, met de FOCUS-1 mogelijk om veranderingen in vloeistoffen te detecteren, de flow te regelen en unieke uitgebreide diagnostische analyses uit te voeren. Daarmee kan FOCUS de werking en het onderhoud van de klep optimaliseren en adviseren over optimalisatie van de process condities van de klant. Met de integratie van deze principes in FOCUS-1 zijn de investeringen lager (CAPEX). Bedrijven besparen direct op onderhoud, storingen en stilstand tijd (OPEX). Met de snelle regeling worden processen efficiënter. FOCUS-ON verwacht dat de vraag naar FOCUS-1 snel zal stijgen en dat er nieuwe varianten en types van het product worden ontwikkeld. Gerwin Hament wilde voor de assemblage van de eerste serie producten daarom eerst investeren in een betaalbare, flexibele assemblagelijn die gemakkelijk aan te passen, uit te breiden en op onderdelen her te gebruiken is. Dit is cruciaal voor FOCUS-ON.

Productcarrier en werkstations van Rimas vormen de basis

Rimas uit Beringe kreeg de opdracht om onderdelen voor een flexibele, pragmatische en betaalbare productielijn voor de opstartfase te bouwen. Rimas ontwierp en bouwde de werkstations en de productcarriers voor de assemblage lijn met als uitgangspunt een ingeschatte taktijd van 45 min. Op de door Rimas doorontwikkelde en gefabriceerde productcarrier kunnen verschillende types van het product stevig worden vastgeklemd en gekanteld. Daardoor zijn alle zijdes van het product perfect bereikbaar tijdens de montage. De productcarrier rijdt manueel langs de 10 werkstations. Daar vindt steeds binnen een vastgestelde tijd, stap voor stap de montage, het (lek)testen, de kalibratie en eindmontage plaats. Rimas heeft voor specifieke assemblage stappen maatwerk oplossingen ontwikkeld. Elk werkstation bevat een ergonomische werktafel met daarop precies het juiste gereedschap op de meest efficiënte plek. De benodigde onderdelen en voorraden zijn er praktisch gerangschikt. Elk werkstation heeft een eigen beeldscherm die de instructies voor elke montagestap duidelijk presenteert. De slim ingerichte werkstations en de duidelijke instructieschermen zorgen ervoor dat er snel en efficiënt gewerkt wordt en dat er zo min mogelijk fouten worden gemaakt. Een uitgekiend track and trace systeem registreert per product essentiële data zoals takttijden, re-work en kwaliteitsissues. Voor elk product wordt een digitaal document gemaakt. Het track en trace systeem stelt FOCUS-ON in staat om het productieproces te optimaliseren en een digitaal dossier van ieder product te hebben dat geleverd is aan de klanten. Het document kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld onderhoud aan het product.

Aluminium profielen lenen zich uitstekend voor aanpassen, uitbreiden en hergebruik

Rimas gebruikte Bosch Rexroth montagetechniek waarvan ze officieel partner is. Bosch Rexroth leent zich uitstekend voor flexibele productielijnen. Werktafels en productielijnen zijn steeds weer aan te passen en uit te breiden. Onderdelen zijn goed te hergebruiken. Zo zijn nieuwe productcarriers gemakkelijk bij te leveren. Andere onderdelen uit het productieproces bouwt FOCUS-ON zelf met de Bosch Rexroth aluminium profielen en onderdelen die ze bij Rimas bestelt. Rimas past binnen haar werktafels en complete productielijnen graag Human Interface Mate Technieken toe. Door het toepassen van digitale, interactieve technieken maakt Rimas productielijnen eenvoudiger en verlaagt ze het aantal menselijke fouten aanzienlijk. Daardoor stijgt de kwaliteit van producten en daalt het aantal reworks en garantiegevallen.

Flexibele Takt Gestuurde productielijn ook een leerproces voor SAMSON en KROHNE

FOCUS ON zal voor het produceren van grotere aantallen en meer varianten, een nieuwe assemblage faciliteit ontwikkelen. Daarin worden de ervaringen uit deze eerste opzet gebruikt. SAMSON en KROHNE volgen de ontwikkelingen met veel belangstelling. Oplossingen die we in dit project ontwikkelen, kunnen ook bijdragen aan het verbeteren van hun assemblage processen. Voor de levering van de nieuwe geavanceerde productielijn voor FOCUS-ON in 2023 is Rimas ook aan zet. De samenwerking met Rimas verloopt heel prettig. Bovendien heeft Rimas alles in huis om ook complete geavanceerde productielijnen turn key te leveren.

Joint venture

Krohne (met hoofdzetel in Duisburg) en Samson (Frankfurt) werken al 25 jaar regelmatig samen in projecten her en der in de wereld. Samen kunnen ze klanten nogal eens een sterkere propositie bieden. Want ze zitten niet in elkaars vaarwater, maar zijn mooi complementair: Samson is een grote wereldspeler in control valves (regelkleppen), Krohne in instrumentatieoplossingen voor industriële flowprocessen, denk aan gas- en vloeistofstromen zoals olie, water of melk. September vorig jaar presenteerden de twee bedrijven de 50-50 joint venture Focus-On, een nieuw bedrijf dat zich is gaan toeleggen op ‘het ontwikkelen en produceren van autonome actuatoren voor de procesindustrie 4.0’. Met als standplaats het uitgestrekte complex van Krohne Altometer in Dordrecht.