Met namen als Photonis, ZiuZ, Horus en XPAR Vision kent Noord-Nederland al een mooi aantal bedrijven die zich bezighouden met vision- en sensortechnologie. Een rijzende ster is ITS (Innovative Technical Solutions) in Groningen. ITS ontwikkelt en produceert geavanceerde cameratechnologie voor waarneming in complexe omgevingen. Voorbeelden zijn nachtzichtcamera’s en thermische camera’s (waarmee bijvoorbeeld ‘warme’ personen in het donker zijn te detecteren). Defensie is op dit moment de belangrijkste markt; dat is het werkterrein van Wiebe Koopmans Bleeker, die in 2017 als salesmanager aantrad en inmiddels ook algemeen directeur is. ‘Overal waar ik kwam in die markt was de vraag of wij compacte, laagvermogen thermische camera’s konden ontwikkelen. We hadden al iets op de plank liggen en dat hebben we weer opgepakt. Dat is de Vipera geworden, die we dit jaar hebben gelanceerd.’ Daarnaast ziet ITS kansen in de security en de industrie, bijvoorbeeld voor machine vision. ‘Voor de eisen die de automotive stelt zijn wij nog wat klein. We tellen nu tien medewerkers, van wie zes engineers.’

ITS begon in 2012 als spin-off van Photonis in Roden, specialist in fotosensortechnologie, en legde zich eerst toe op consultancy en projectontwikkeling. In 2016 stapte de Groningse investeerder Albert Jan Postma, directeur van het Freia-consortium van opleidingsbedrijven, in en verschoof de focus naar eigen producten. Dat zijn meestal geen eindproducten maar zogeheten camera cores die camerabouwers in hun complete systemen kunnen inbouwen. ‘Recent heeft Nedinsco uit Venlo een core van ons geïntegreerd in hun OTUS-camera (op militaire voertuigen, voor nachtzicht en slecht zicht, red.). Wij hebben hen geholpen met het indesignen van onze camera. Andere klanten zijn nu ook klaar om een camera van ons te integreren en hebben daarvoor al demonstrators gemaakt.’ Daarnaast heeft ITS een sensorfusieplatform ontwikkeld, dat verschillende beeldsensoren kan integreren en algoritmes voor gecombineerde beeldverwerking laat draaien. ‘Low latency’ is hier het sleutelbegrip, aldus Koopmans: ‘De beelden kunnen met minimale vertraging worden aangeleverd, voor real-time gebruik. Dat is bijvoorbeeld interessant voor driver vision.’

De afgelopen twee jaar is ITS in omzet verdubbeld en die lijn wil Koopmans doortrekken. ‘We hebben er de producten voor. Er zijn weinig andere clubs in de wereld die zo’n complementair technologieportfolio hebben. Met onze camera’s dekken we het gehele spectrum af, van zichtbaar licht tot kort- en langgolvig infrarood. Kleine aantallen kunnen we zelf maken, de rest besteden we uit. We zijn alleen nog wel afhankelijk van bedrijven die er eindproducten mee maken. Van ons eigen portfolio kunnen we nu niet helemaal leven, dus doen we ook nog betaalde ontwikkelopdrachten.’ Zoals ITS die eerder al deed voor bijvoorbeeld TNO, de Nationale Politie en noordelijke bedrijven als ZiuZ en Horus. Voor een niet nader te noemen bedrijf ontwikkelde ITS een kortgolvige infraroodcamera. ‘We hebben er een paar gebouwd, het wachten is nu op de series. Die camera telt slechts 64 bij 64 pixels, maar haalt met 1.000 frames per seconde wel een zeer hoge snelheid.’

Nieuwe ontwikkelingen die zich aandienen zijn toepassing van de camera’s van ITS voor virtual reality (VR) en de combinatie van vision en artificial intelligence voor productiebewaking. ‘Daarvoor wordt hier in Noord-Nederland vaker de samenwerking gezocht.’ Voor een buitenlandse klant ontwikkelde ITS al een sensorfusiecamera die bediend kan worden door middel van eye tracking geïntegreerd in een VR-bril.

De recent gelanceerde Vipera thermische camera core van ITS is bedoeld voor integratie in eindproducten voor automotive, industrie en defensie. Foto’s: ITS

Demonstrator van het sensorfusieplatform van ITS.