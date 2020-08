Rijkswaterstaat zoekt circulaire innovaties

Aanmelden van innovaties kan bij NIBE. Rijkswaterstaat gaat deze valideren op basis van impact indicatoren conform Leidraad 2.0 Meten van circulariteit van Platform Circulair Bouwen ’23. Dit zijn indicatoren zoals Technology Readyness Level, haalbaarheid, geschiktheid voor brede toepassing, LCA-scores en eigenschappen met betrekking tot recycling en hergebruik. Hieruit volgt een ‘shortlist’ van koplopers met de meest kansrijke circulaire innovaties, waarvoor Rijkswaterstaat een podium biedt met het Innovatieloket en mogelijk voor toepassing in fysieke testruimten zoals de ‘innovatiestrook’ van LivingLab InnovA58.

Bedrijven kunnen hun circulaire innovaties tot 9 september 2020 aanmelden.

Innovatie Monitor GWW

Het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Universiteit van Amsterdam voert jaarlijks De Nederlandse Innovatie Monitor uit. Op verzoek van Rijkswaterstaat wordt deze monitor ook separaat uitgevoerd onder bedrijven die actief zijn in de Nederlandse grond-, weg- en waterbouw, om te achterhalen hoe innovatief ze zijn. Dit biedt aanvullende inzichten in de mate van innovatie en duurzaamheid in deze bedrijfstak. Rijkswaterstaat nodigt bedrijven uit deel te nemen aan dit onderzoek. De monitor kan worden ingevuld aan het einde van de survey van NIBE of via de website van de Nederlandse Innovatiemonitor.