Rijkswaterstaat publiceert regelmatig de voorgenomen werkzaamheden en aanbestedingen. Hiermee komt de organisatie tegemoet aan de wens van de markt om zo vroeg mogelijk op de hoogte te worden gebracht van relevante ontwikkelingen en plannen, zodat zij daarop kunnen anticiperen. De meest recente planning (november 2020) is nu in te zien.

Inkoopplanning Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat streeft ernaar om 3 keer per jaar een geactualiseerde versie van de inkoopplanning te publiceren. De gehele inkoopplanning is beschikbaar als Excel-bestand. Per inkoopdomein is de planning ook als pdf-bestand beschikbaar. De inkoopplanning bevat de voorgenomen opdrachten, deze zijn nog niet aanbesteed. De meest recente editie van de inkoopplanning is nu beschikbaar. Actuele aanbestedingen vindt u op de website TenderNed

Veel nieuwe factsheets

Rijkswaterstaat verbetert stapsgewijs de zogeheten kerninformatie bij GWW-aanbestedingen . Dit is een van de maatregelen uit het plan van aanpak binnen het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’ , waarin Rijkswaterstaat en markt samenwerken. Voor veel GWW-projecten is er een factsheet beschikbaar met kerninformatie. Marktpartijen kunnen hiermee nog beter afwegen welke projecten interessant zijn om op in te schrijven. De informatie op de factsheets wordt geactualiseerd naarmate er meer bekend is over een project. Voor bijna driekwart van de projecten van meer dan 15 miljoen is nu een factsheet beschikbaar. Via de website Publicatiedatabank ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn er factsheets beschikbaar voor de volgende projecten: A27/A12 Ring Utrecht, A27 Houten-Hooipolder, Van Brienenoordbrug, A2 Het Vonderen-Kerensheide, N33 Zuidbroek-Appingedam, A1 Apeldoorn–Azelo – fase 2, Renovatie Krammersluizen, Variabel onderhoud aan verhardingen en kunstwerken regio Zuid-Nederland 2022-2025, Groot Variabel Onderhoud Hoofdwegennet West Nederland-Zuid 2022-2023, Groot Onderhoud bruggen Zeeland, Groot onderhoud stuwen, Vast onderhoud wegen Zuid-Holland, Vervanging en renovatie A73 Roertunnel en Tunnel Swalmen, N35 Nijverdal–Wierden, Prestatiecontract Oosterscheldekering, Renovatie IJsselbruggen A12, A20 Nieuwerkerk aan de IJssel-Gouda, Wilhelminakanaal Sluis II, Aanpassing schuifaanslagen Oosterscheldekering, Bergse diepsluis en Zandkreeksluis, Bediening en besturing Maasobjecten en Tilburg (TB) 3 en Renovatie Princes Marijkesluis. Nieuwe projecten op de planning

De inkoopplanning kent meerdere nieuwe projecten die Rijkswaterstaat heeft gepland om op de markt te zetten, zoals renovatie en vervanging van de Van Brienenoordbrug , 3 contracten voor suppletiewerk in de kustlijnzorg, groot onderhoud van de A2-A12-A27 (2 contracten), werkzaamheden aan de Haringvlietbrug en het conserveren van de schuiven van de sluizen aan het Haringvliet. Sinds de publicatie van de vorige inkoopplanning in juni 2020 is voor een tiental werken de marktbenadering gestart. In het oog springende projecten daarbij zijn de vervanging en renovatie A12 IJsselbruggen en de dijkversterking Marken. Onzekerheden en wijzigingen