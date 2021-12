Twee grote consortia van Nederlandse bedrijven in de mobiliteitssector ontvangen samen 47 miljoen euro aan rijksmiddelen om doorbraken te realiseren in elektrificatie en waterstoftoepassingen in mobiliteit. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bekend gemaakt. Door samen te werken in deze innovatieprogramma’s willen de betrokken partijen Nederland koploper maken in groene mobiliteit. De samenwerkende partijen dragen zelf ruim 26 miljoen euro aan eigen middelen bij, daarmee bedraagt de totale technologische impuls voor de sector 73 miljoen euro.

Bijzonder aan de twee programma’s is dat er cross-sectoraal wordt gewerkt in een landelijk innovatief ecosysteem. In de consortia werken tientallen publieke en private partijen, onder de naam Green Transport Delta, intensief samen in twee innovatieprogramma’s voor de automotive sector, maritieme én luchtvaartsector. Grote bedrijven als VDL Groep, DAF Trucks, NXP Semiconductors en Bosal, MKB-bedrijven en startups zoals ELEO werken samen met kennispartners als TNO, Technische Universiteit Eindhoven en Maastricht University.

Langjarige samenwerking voor schoner vervoer

De samenwerking past in de langjarige Automotive Roadmap van de topsector HTSM. Naast concrete resultaten streven de programma’s een gezamenlijke lange termijn-doelstelling na. Samenwerking tussen industriële partners onderling, maar ook tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen is cruciaal om voor Nederland een concurrerende positie op wereldschaal te kunnen innemen. Elektrificatie en waterstof zijn daarvoor essentiële technologiegebieden. Met deze projecten krijgt de noodzakelijke transitie in de verduurzaming van de sector een forse financiële impuls. Dit concept van open-innovatie is de typische kracht van de Nederlandse manier van samenwerken.

RAI Automotive Industry NL en Brainport Development tekenen voor het meerjarig programmamanagement van de consortia.

Belangrijke ondersteuning in de transitie naar duurzame mobiliteit

Albie van Buel, managing director van RAI Automotive Industry NL, is trots dat de inspanningen zijn beloond: “We hebben als organisatie vanaf het begin van de Corona-pandemie ingezet op een fors R&D steunpakket voor de Automotive sector. Het is geweldig om nu voor deze projecten de belangrijke ondersteuning te krijgen ten behoeve van verdere technologische ontwikkelingen van de noodzakelijke transitie naar duurzame mobiliteit.”

