Aan de burgemeester Crezéelaan in De Lier bouwt Rijk Zwaan aan een nieuw High Tech Trial Center voor vruchtgewassen. Het streven is om in het najaar van 2022 de eerste telers en klanten te ontvangen.

Het nieuwe High Tech Trial Center is geheel up-to-date met de meest recente teelttechnieken. De vele teeltgegevens die hiermee in het nieuwe High Tech Trial Center worden verzameld, geven de bezoeker een nog beter beeld van de prestaties van onze groenterassen en zo een betere vergelijking met hun eigen teeltomstandigheden. Naast tomaat komen er ook proeven met komkommer en paprika.

Een ander voordeel is de korte afstand tussen het High Tech Trial Center en de locatie rond het hoofdkantoor in De Lier.

Bij Rijk Zwaan zetten ongeveer 3.600 medewerkers in meer dan 30 verschillende landen zich elke dag met 100 procent en met veel plezier in voor producten en diensten met meerwaarde voor onze partners.

Bij het ontwikkelen van nieuwe rassen en het leveren van topkwaliteit zaden is het noodzakelijk om continue te blijven innoveren. 40 procent van onze collega’s is actief in onderzoek en ontwikkeling en jaarlijks besteden we er circa 30 procent van onze omzet aan.

Marco van Leeuwen, Managing Director Rijk Zwaan, vertelt meer over het nieuwe High Tech Trial Center in deze video: