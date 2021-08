MILabs, een TU Delft spin-off die baanbrekende medische beeldapparatuur ontwikkelt, is overgenomen door het Japanse technologiebedrijf Rigaku Corporation. MILabs, opgericht in 2006, levert optische beeldvormende apparatuur en gespecialiseerde scanners voor biomedisch onderzoek. MILabs heeft een uniek systeem ontwikkeld dat hoogwaardige beeldvorming van de nucleaire geneeskunde mogelijk maakt. De scanners van het bedrijf worden vooral in oncologisch onderzoek gebruikt, maar zijn ook geschikt voor hart- en hersenonderzoek. De innovatieve techniek draagt ​​bij aan de zoektocht naar nieuwe therapieën en nieuwe inzichten in onderzoekslaboratoria over de hele wereld.

De TU Delft heeft via Delft Enterprises geïnvesteerd in MILabs. “TU Delft doet niet alleen grensverleggend onderzoek, maar wil ook impact maken voor een betere samenleving. Daarom ondersteunen we de ontwikkeling van een spin-off bedrijf als MILabs, dat het leven van patiënten kan verbeteren door middel van betere beeldvorming. We feliciteren professor Beekman met de overname van MILabs door Rigaku Corporation en kijken uit naar de voortzetting van onze onderzoekssamenwerking”, zegt Paul Althuis, directeur van Delft Enterprises, de investeringstak van TU Delft.

MILabs is onstaan uit de academisch-ondernemende ecosystemen van Delft en Utrecht, voortgekomen uit de TU Delft en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. MILabs trok in 2016 de eerste durfkapitaalinvestering aan van Thuja Capital Healthcare Fund II en Value Creation Capital. De investering was grotendeels gebaseerd op het commerciële potentieel van MILabs en de belofte die de best-in-class beeldvormingstechnologie inhoudt voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën. De succesvolle groei en overname van het bedrijf door Rigaku is een mooi voorbeeld van academisch ondernemerschap en onderstreept het potentieel en de kracht van het Nederlandse innovatielandschap.

Rigaku heeft een leidende rol gespeeld bij het ondersteunen van de vooruitgang van wetenschap, technologie en aanverwante industrieën, naast universiteiten, onderzoeksinstellingen en grote spelers in de industrie over de hele wereld. De bedrijfsgebieden van het bedrijf omvatten nanotechnologie en nieuwe materialen, hulpbronnen, energie en milieu, halfgeleiders en elektronische materialen, en life sciences, waarvoor Rigaku de afgelopen 70 jaar enorme kennis en technologieën heeft verzameld. Rigaku ontving in 2021 investeringen uit het fonds van Carlyle Group en breidt momenteel uit door agressieve investeringen in groeigebieden. Met deze overname wil Rigaku haar preklinische beeldvormingsbedrijf binnen de life sciences versterken door de stralingsbeeldvormings- en optische beeldvormingstechnologieën van MILabs, een nieuw initiatief voor Rigaku, op te nemen en tegelijkertijd zijn bestaande röntgenbeeldvormingsbedrijf op te bouwen.

Rigaku gelooft dat preklinische beeldvorming steeds belangrijker zal worden op het gebied van life sciences. Naarmate innovatieve technologieën zoals genbewerking worden ontwikkeld, zal het noodzakelijk worden om de effecten en functies van bewerkte genen te verifiëren door middel van In-Vivo-analyse, waarvoor preklinische beeldvorming naar verwachting een grote bijdrage zal leveren. Bovendien is het op het gebied van de ontdekking van geneesmiddelen noodzakelijk om te observeren hoe medicijnkandidaten zich in de ontwikkelingsfase in Vivo gedragen, en preklinische beeldvorming zal naar verwachting sterk bijdragen aan de opheldering van het werkingsmechanisme van het geneesmiddel.

Door deze overname zal Rigaku de verkoopmogelijkheden van MILabs versterken door gebruik te maken van het verkoopnetwerk van Rigaku, en door gebruik te maken van het wereldwijde servicenetwerk van Rigaku zullen de twee bedrijven nog betere service aan klanten kunnen leveren. Bovendien zullen de twee bedrijven ook de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe producten bevorderen door de technologieën van MILabs op het gebied van stralingsdetectie en het ontwerp van een add-on platformsysteem te combineren met rigaku’s röntgenontwerptechnologie.

Dr. Freek Beekman, Oprichter, CEO, CSO van MILabs, merkte op: “We zijn erg enthousiast over de overname van MILabs door Rigaku, omdat het ons unieke productaanbod wereldwijd verder zal stimuleren en ons innovatietempo zal versnellen, waardoor meer biomedische onderzoekers, artsen en patiënten zullen worden bereikt die zullen profiteren van onze beeldvormingstechnologieën”

Toshiyuki Ikeda, president en CEO van Rigaku, merkte op: “Door deze overname van MILabs verwachten we synergieën met rigaku’s kernactiviteiten op het gebied van röntgen, die het nieuwe initiatief van het bedrijf om uit te breiden naar het gebied van life sciences zullen bevorderen. We zijn ervan overtuigd dat de unieke producten van MILabs het life sciences-onderzoek met betrekking tot preklinische beeldvorming aan universiteiten, ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven aanzienlijk zullen versnellen. Bovendien hopen we ook bij te dragen aan de samenleving in het algemeen door apparatuur en systemen te leveren die nodig zijn voor de ontwikkeling van nieuwe testmethoden en therapeutische middelen. Wij geloven dat deze essentieel zijn voor het streven naar een betere QOL (Quality of Life) onder de vergrijzende bevolking en voor het aanpakken van de opkomst van nieuwe infectieziekten.”

Takaomi Tomioka, adjunct-hoofd van Carlyle Japan, merkte op: “Hoewel het pas vier maanden geleden is dat we onze investering in Rigaku in maart van dit jaar hebben voltooid, geloof ik dat we een zeer belangrijke strategische overname voor het bedrijf hebben bereikt. De uitbreiding naar het life sciences-veld is een van de belangrijkste initiatieven binnen de groeistrategie van Rigaku, en ik ben ervan overtuigd dat de overname van MILabs een zinvolle eerste stap is om onze langetermijndoelen te bereiken.”

Rigaku zal actief de life science-markt betreden en ernaar streven om dit veld tegen 2025 te ontwikkelen als een van haar kernactiviteiten.

Rigaku Co., Ltd.

MILabs, opgericht in 2006, heeft hoogwaardige SPECT- en PET-apparatuur geleverd met een hogere efficiëntie en nauwkeurigheid dan conventionele alternatieven en unieke mogelijkheden om nucleaire therapieën en meerdere tracers tegelijkertijd in beeld te brengen. Dit maakt gebruik van de gepatenteerde collimatie- en data-acquisitietechnologieën van het bedrijf, ontwikkeld door Dr. Freek Beekman en zijn collega’s. Bovendien heeft MILabs een uniek multimodaal systeem ontwikkeld dat volledig geïntegreerde high-performance Röntgen-CT, PET, SPECT en Optical Imaging mogelijk maakt, dat tegemoet ziet aan de behoeften van de klant op het gebied van flexibiliteit tegen lagere kosten. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een snelle groei van de verkoop in verschillende beeldvormende modaliteiten doorgemaakt.

Sinds de oprichting in 1951 heeft Rigaku Co., Ltd. toonaangevende analytische en industriële apparatuur voorzien van röntgen- en thermische analyse als kerntechnologieën. Vandaag de dag, niet alleen gevestigd in Japan, maar ook in de Verenigde Staten, Europa, China en andere delen van de wereld, de Rigaku Group speelt een geavanceerde rol op het gebied van röntgendiffractie voor algemeen gebruik (XRD), dunnefilmanalyse (XRF, XRD, XRR), röntgenfluorescentieanalyse (TXRF, EDXRF, WDXRF), röntgenverstrooiingsanalyse met kleine hoeken (SAXS), eiwit- en laagmoleculaire röntgenkristalstructuuranalyse, Raman-spectroscopie, röntgen optische elementen, halfgeleiderinspectie (TXRF), röntgenextrooiingsanalyse (TXRF, X-ray optical elements, semiconductor inspection). Door gebruik te maken van zijn uitgebreide kennis van röntgenfoto’s en gerelateerde technologieën, heeft Rigaku samenwerkingsrelaties met klanten opgebouwd en partnerschappen, communicatie en innovatie wereldwijd bevorderd via academische samenlevingen en industrieën. Rigaku zal geïntegreerde oplossingen blijven bieden voor een breed scala aan gebieden, waaronder eiwitstructuuranalyse, nanotechnologieontwikkeling, röntgendiffractie voor algemeen gebruik (XRD), röntgenfluorescentieanalyse (XRF), materiaalanalyse en kwaliteitsborging.