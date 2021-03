Uniforme werkprocessen voor elke engineer. Ondersteund met altijd een gevalideerde status van alle data, die bovendien snel zijn terug te zoeken in één database. Het zijn voor Ridder Drive Systems in Harderwijk de redenen om te kiezen voor Pro.file Next. De PLM-oplossing wordt de komende tijd geïmplementeerd door PLM Xpert en moet volgens Arnoud Margadant, director r&d bij Ridder Drive Systems, zorgen voor meer structuur. ‘We zochten naar één single source of truth, bedoeld voor de laatste correcte versie van data op elk moment. Dat overzicht verwachten we te krijgen met Pro.file Next, dat we bovendien mogelijk gaan koppelen aan ons Navision ERP-systeem. Daardoor kan het vrijgeven van productiedata geautomatiseerd in plaats van handmatig verlopen, wat het risico op fouten verlaagt.’

Ridder Drive Systems ontwikkelt, produceert en verkoopt een breed assortiment aan elektromechanische aandrijfsystemen voor met name de agrarische sector. Dit als onderdeel van de gehele Ridder-groep, dat met een platform als HortOS een centraal systeem voor tuinbouwmanagement biedt. ‘We groeien hard en hebben kennis van veel’, stelt Margadant. ‘Maar niet van álles. Dus zijn we hier groot voorstander van “Schoenmaker, blijf bij je leest”. Daarom kiezen we er heel bewust voor de implementatie van Pro.file Next te laten doen door een specialist als PLM Xpert.’

Het nieuwe systeem voor product lifecycle management moest voor Ridder Drive Systems onafhankelijk werken van het eigen CAD-pakket. Met die voorwaarde selecteerde het bedrijf drie partijen, waarna het bij elk van hen een workshop van één dag volgde. ‘PLM Xpert kwam daarbij goed naar voren’, zegt Margadant. ‘Bovendien werd dat beeld nog eens bevestigd na een referentiebezoek aan een bedrijf dat al met Pro.file Next werkt.’

De daadwerkelijke implementatie van Pro.file Next, dat door het Duitse Procad afgelopen najaar als nieuwste Pro.file-versie is gelanceerd, volgt de komende maanden. Margadant: ‘Het is eerst aan ons om hardware en een server te selecteren, ook moet onze r&d-afdeling de CAD-data opschonen en voorbereiden voor de overdracht naar het nieuwe systeem.’ Ridder Drive Systems is binnen de Ridder-groep de eerste businessunit die met Pro.file Next gaat werken, het is de bedoeling dat de andere twee bedrijfsonderdelen later volgen. Is de implementatie straks rond, dan kijkt Margadant uit naar een ‘behoorlijke efficiencyslag’. ‘Bovendien werken de voordelen van onze keuze voor PLM ook door richting onze klant. Die profiteert van onze mogelijkheid om productdata sneller te verversen. En ze zo ook meer up-to-date te houden.’