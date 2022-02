Gezien de ingrijpende veranderingen die plaatsvinden in de auto-industrie, en met name in de markt voor personenauto’s, heeft de Raad van Bestuur van Kendrion besloten om met ingang van 1 februari 2022 een wijziging in het management van Kendrion Automotive Group (KAG) aan te brengen.

Richard Mijnheer, momenteel CEO van 3T B.V., sinds 21 september 2021 onderdeel van Industrial Actuators and Controls Business Group, zal worden benoemd tot Chief Commercial Officer van KAG. Richard zal deel uitmaken van het Management Team en zal rapporteren aan de Raad van Bestuur van Kendrion.

De taken van Richard zullen door het Management Team van 3T worden overgenomen totdat zijn opvolger is benoemd.