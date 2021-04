De modewereld wordt steeds sneller. Was een jurkje of een paar schoenen voorheen nog wel een paar jaar modieus genoeg om mee voor de dag te komen, tegenwoordig moet er elk seizoen iets nieuws in de kast hangen. Het verkopen van die grote, snel veranderende productenstroom vergt wel dat die in webshops aantrekkelijk gepresenteerd worden. Tot nog toe was daar een dure fotograaf voor nodig, en veel tijd. Styleshoots uit Haarlem brengt vier productlijnen op de markt die het fotograferen en filmen van fashion een stuk gemakkelijker maken. Met een iPad in de hand kan elke leek in een handomdraai, al dan niet met mannequin, foto’s en films maken die vervolgens direct de webshop in kunnen, schetst Aad Reurings. Hij is directeur van Reurings Precisie Plaatwerk in Delfgauw dat – op de elektronica en de camera na – één van die productlijnen compleet produceert: de Eclipse, speciaal voor het maken van vrijgezette productfoto’s en -video’s.

Reurings werd begin 2019 door C10, het bureau dat deze robot heeft ontworpen, gevraagd het te gaan produceren. ‘Dat bleek bepaald niet eenvoudig. Maar we hebben een jong team dat de uitdagingen wel wilde aangaan.’ Een van de uitdagingen was het stijf genoeg maken van de robotarm (‘de Ark’) die de camera tijdens het filmen om of over het product heen laat bewegen. ‘Want de geringste trilling zou zichtbaar worden op het beeld. Dat vroeg wel een net wat andere constructie. Op andere plaatsen was het ontwerp niet goed maakbaar, of wel maakbaar, maar alleen tegen veel hogere kosten. Wij zijn met voorstellen gekomen waarmee voldaan wordt aan de functionele specificaties, die de robot goedkoper maken om te produceren, maar het uiterlijk ongemoeid laten.’

C10 kreeg daarvoor het akkoord van Styleshoots zodat de Eclipse eind 2019 de markt op kon. En daar bleek het meteen een groot succes. Tot de coronacrisis uitbrak. Want toen kon de Eclipse niet meer bij klanten geïnstalleerd worden. ‘Na een paar weken ontstond het idee om de klant in staat te stellen het installatiewerk zelf te doen. Daarvoor is een instructiefilmpje gemaakt. Vervolgens is het ontwerp ook aangepast. Het installeren is nu nog maar een kwestie van een paar bouten aandraaien.’

Inmiddels worden er gemiddeld twee per week verkocht. In eerste instantie produceerde Reurings de Eclipse in batches van tien stuks. ‘Maar dat zorgde hier voor heel veel materiaal tegelijk op de werkvloer. Daardoor werden fouten gemaakt. Eenmaal gereed moesten we een dure, grote vrachtauto huren om ze alle tien naar Styleshoots te verschepen. Nu maken we ze per twee. Dat zorgde wel voor meer instelkosten, maar door lean te werken hebben we die flink naar beneden gekregen. Het is nu veel beter te managen en niet duurder. Eenmaal geproduceerd passen de twee precies in onze eigen vrachtauto. High mix low volume, ja. Dat is het businessmodel dat ons het beste past. Door de huidige staalschaarste blijken juist grote hoeveelheden plaatmateriaal momenteel lastig leverbaar. Kleine leveringen daarentegen zijn geen probleem. Het is wel wat duurder, maar staal maakt maar 5 à 10 procent van onze prijs uit.’

De perspectieven voor de Eclipse zijn goed. Want: ‘Als straks de coronacrisis voorbij is en iedereen er weer op uit gaat, gekleed volgens de laatste mode, zullen de verkopen enorm aantrekken.’