Het Duitse Research Instruments GmbH (RI) is groot geworden met hoognauwkeurige componenten en systemen voor deeltjesversnellers. Het scala aan productietechnologieën zet RI nu ook in voor medische technologie en de industrie. De focus ligt op het ontwerpen en het maken van prototypes en soms ook kleine series. Serieproductie besteden ze het liefst uit aan partners zoals Masévon Group. De twee bedrijven hebben een bijzondere klik omdat ook Masévon een divers palet aan technologieën biedt, van vacuümtechnologie tot precisieverspaning. ‘We kunnen elkaar juist helpen, want we zullen allebei alle moeite moeten doen om onze klanten te bedienen.’

Research Instruments en Masévon Group lopen gelijk op in productietechnologie

Fysici begonnen in de jaren tachtig in Bergisch Gladbach (D) met de ontwikkeling van hoognauwkeurige modules voor versnellers. Daarvoor moesten ze het zeer zuivere, supergeleidende niobium lassen; om verontreiniging te voorkomen, gebeurde dat onder vacuüm met een elektronenbundel. Zo leerden ze meerdere geavanceerde productietechnieken beheersen. Voor marktverbreding keken ze naar medische toepassingen van versnellertechnologie. Zoals protontherapie voor tumorbestrijding, nauwkeuriger en dus effectiever en patiëntvriendelijker dan röntgenbestraling. Het bedrijf, toen ACCEL Instruments geheten, bouwde er synchrotrons voor, versnellers die de protonen voor kankertherapie leveren. Met enkele projecten werd aangetoond dat het werkt. ‘Daarmee stonden we voor de uitdaging onze systemen in grotere aantallen naar de markt te brengen’, vertelt Hanspeter Vogel, managing director van RI. ‘Onze marktbewerking was echter ingericht op researchtoepassingen: conferenties bezoeken en met wetenschappers praten. Wij hadden geen link met de medische markt.’ Een impasse dreigde en uiteindelijk nam in 2007 het medisch-technologisch bedrijf Varian de onderneming over. Twee jaar later werd de wetenschappelijke poot bewust verzelfstandigd tot Research Instruments (RI).

Richting semicon

In ruim tien jaar is RI uitgegroeid tot een bedrijf met 250 medewerkers dat zich toelegt op het ontwerpen, produceren en testen van hoogwaardige componenten en systemen voor research, gezondheidszorg en industrie. Deeltjesversnelling is nog steeds een belangrijke toepassing en daar is kernfusie bij gekomen. RI ontwikkelt nu ook systemen voor de grote experimentele fusiereactor ITER die in Frankrijk wordt gebouwd. Verder levert het nog altijd componenten voor de protontherapiesystemen van Varian. Een nieuwe markt is de semicon-industrie, waar RI onder meer levert aan wereldwijde marktleiders op het gebied van halfgeleiderproductiemachines. Aan deze bedrijven levert RI euv-bronnen (voor extreme ultravioletstraling) – niet de hoogvermogenbronnen in het hart van de nieuwste lithografiemachines, maar laagvermogenbronnen die in research worden gebruikt. Via de machinebouwers kwam RI ook in contact met de supply chain voor ontwikkeling en productie van kritische mechanische componenten.

‘Als we iets nog niet kunnen, willen we het gaan ontwikkelen’

‘Klanten komen met een vraag en onze fysici en engineers bedenken daar, vanuit onze brede productieachtergrond, een oplossing voor’, vertelt Vogel. ‘Vervolgens produceren wij dan prototypes en one-off’s, altijd op klantspecificatie, en soms kleine series. Serieproductie en activiteiten die voor RI non-core zijn, besteden we uit bij gespecialiseerde bedrijven.’ In 2016 kwam RI via contacten in de semicon-industrie terecht bij Masévon Group, die vanuit de verschillende businessunits een belangrijk stuk van de behoefte van RI bleek te kunnen invullen.

Intensieve kennisoverdracht

‘Wij werkten al voor diverse high-end klanten met gelijksoortige behoeftes en ook vanwege de richtingen waarin RI zich ontwikkelde, paste het bedrijf bij ons’, verklaart Elgar van der Bij, cco van Masévon Group (ruim 200 medewerkers). ‘Hun eerste verzoek was relatief eenvoudig, een vacuümkamer zoals wij die al veel vaker hadden gebouwd. Maar al tijdens de rondleiding langs hun faciliteiten realiseerden we ons dat we RI veel meer te bieden hadden. We begonnen bij de vacuümkamer en kwamen in het eerste gesprek al bij verschillende andere veeleisende producten uit. Bij elk volgend verzoek van RI was het telkens: kunnen jullie dit ook, hebben jullie dat ook? Vaak was ons antwoord dan ja.’ De groep bestrijkt met vijf productielocaties (Masévon Technology, Vernooy Vacuum Engineering, Tuin Mechanical Parts, Haarhuis Advanced Constructions en als nieuwste Masévon Advanced Systems) een scala aan competenties, zoals hightech systems, vacuümtechniek en nauwkeurige verspaning en constructie.

In dezelfde richting

‘RI heeft behoefte aan specifieke kennis en competenties die wij al in huis hebben of die op onze roadmap staan. De roadmaps van de beide bedrijven gaan deels in dezelfde richting.’ Vogel en Van der Bij wijzen op de almaar stringentere eisen in de semicon en de farma aan de reinheid van producten en productieprocessen. Masévon bouwt er zelfs een nieuwe fabriek voor, waar Masévon Advanced Systems complexe systemen onder ultraschone condities kan produceren. Vogel: ‘Ik heb er vorig jaar nog met Henk Kieft (dga Masévon Group, red.) over gesproken. We bewegen ons in dezelfde richting naar klanten in de halfgeleider- en de farmaceutische industrie. We hebben veel overlap en dat zou zelfs tot concurrentie kunnen leiden, maar ik zie geen probleem. We kunnen elkaar juist helpen, want we zullen allebei alle moeite moeten doen om onze klanten te bedienen. Wat Masévon heeft gedaan met de bouw van die nieuwe fabriek, dat willen wij ook. In ongeveer een jaar moet hier (in Bergisch Gladbach, red.) een nieuwe faciliteit voor ultraschone productie staan.’ Van der Bij spreekt van intensieve kennisoverdracht, in beide richtingen. ‘En als we iets nog niet kunnen wat RI vraagt, dan willen we het gaan ontwikkelen. Want we hebben dan misschien geen ervaring met dat specifieke proces, maar wel met het telkens weer ontwikkelen van nieuwe processen.’

Titanium vacuümkamer

Vogel en Van der Bij illustreren hun betoog met de vacuümkamer annex drukkamer van titanium die Masévon voor RI moest gaan maken. Zoiets had Masévon nog niet eerder gedaan, aldus Van der Bij. ‘Een team van RI heeft ons geholpen om het proces daarvoor te ontwikkelen. Zij willen altijd zelf het productieproces begrijpen, maar als het zover is, dragen ze het over aan partners zoals Masévon. Zo hebben ze bijvoorbeeld intensief overlegd met onze lassers en verspaners. Wij hebben speciale tools voor die titanium vacuümkamer ontwikkeld, zoals een glovebox waarin we gecontroleerd kunnen lassen, want dat mag niet in de open lucht. Deze investering hebben we puur voor RI gedaan en dat heeft zich al vertaald in meerdere orders. Maar wat we geleerd hebben over titaniumlassen, kunnen we wellicht ook voor andere klanten gebruiken.’

Omgekeerd leert RI van Masévon, aldus Vogel. ‘Bijvoorbeeld over de details in productie, om ervoor te zorgen dat een ontwerp goed maakbaar is. Daarnaast delen we vaak informatie over de toeleverketen met elkaar. Zo kunnen wij ons eigen netwerk van specialistische toeleveranciers uitbreiden. Wij kunnen niet gewoon een request uitzenden naar tien bedrijven en dan de goedkoopste offerte selecteren. We moeten eerst checken of ze technisch kunnen wat wij vragen en of ze de juiste mindset hebben: zijn ze bereid met ons nieuwe wegen in te slaan en uitdagingen aan te gaan? Vaak komen we dan bij moedige kleine (familie)bedrijven terecht.’

Hele groep benutten

Zoals leden van de Masévon Group, haakt Van der Bij in. ‘Vernooy, Tuin en Haarhuis tellen elk twintig tot zestig medewerkers en hebben daarmee de flexibiliteit van kleine bedrijven, terwijl de groep de stabiliteit en financiële slagkracht van een groter bedrijf heeft. Ernst-Christian Mackensen (hoofdinkoper van RI, red.) heeft half schertsend wel eens gezegd dat hij bij alle Masévon-bedrijven orders wil plaatsen. Hij wil de toegevoegde waarde van onze complete groep benutten.’