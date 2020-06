Tijdens deze pandemie biedt de Duitse regering financiële steun aan Nederlandse studenten. Door Covid-19 zijn veel studenten hun baan kwijtgeraakt, met als gevolg dat ze hun verblijf in Duitsland niet meer kunnen financieren. Volgens officiële cijfers van Statista werkt drie van de vier buitenlandse studenten in Duitsland tijdens hun studie en is het inkomen ernstig beïnvloed door de pandemie. In dit verband heeft de Duitse minister van Onderwijs en Onderzoek, Anja Karliczek, de oprichting aangekondigd van een rentevrij programma voor onderwijsleningen, om de continuïteit van hun studie te waarborgen. Volgens informatie van MyGermanUniversity GmbH (MyGU), een portaal gespecialiseerd in studies in Duitsland, zijn bijna 400.000 internationale studenten ingeschreven aan een Duitse universiteit, met een groeiende trend voor de volgende jaren.

Stephan Paulini, mede-oprichter van MyGermanUniversity, gevestigd in Hamburg, was voorheen directeur van de German Academic Exchange Service (DAAD) in Peru en is zich heel bewust van de realiteit voor internationale studenten in Duitsland. Stephan Paulini benadrukt het belang van deze maatregel van de Duitse regering: “Hierdoor kunnen veel Nederlandse studenten hun studie voortzetten en worden ze niet gedwongen terug te keren naar hun land omdat ze niet over voldoende middelen beschikken om hun kosten te dekken.” Nederlandse studenten hebben sinds 1 juni 2020 toegang tot de onderwijslening tot 650 euro per maand.

Duitsland onderscheidt zich als een topbestemming voor studenten en behoort volgens de DAAD tot de top 4 van studiebestemmingen voor studenten uit Nederland in 2018. De grote interesse voor Duitsland onder Nederlandse studenten spreekt voor zich door de hoge kwaliteit van het onderwijs en de 400 internationaal gerenommeerde universiteiten, die meer dan 20.000 undergraduate en graduate programma’s aanbieden. Bovendien hoeven studenten geen Duits te spreken om postdoctoraal te kunnen studeren aan een Duitse universiteit. Er zijn meer dan 1700 masteropleidingen in het Engels, waarvan 69% geen collegegeld in rekening brengt vanwege de enorme economische subsidie die de Duitse staat biedt.

