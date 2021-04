Toegepast onderzoek

Alzheimer Nederland is van oorsprong een organisatie met als doel de ziekte te bestrijden, maar zij ziet nu ook steeds meer de noodzaak om de groeiende groep mensen met dementie te ondersteunen met technologie. De oriëntatie van fundamenteel onderzoek voor de lange termijn is daarom verbreed naar toegepast onderzoek, zoals de ontwikkeling van technologie die snel in te zetten is.

Brankaert heeft volop plannen voor besteding van de 100.000 euro. “Ik wil een prototype-serie van het Welthuis kompas ontwikkelen, zodat daar vervolgonderzoek mee kan worden gedaan. Verder wil ik de doelgroep sterker betrekken bij dat nieuwe expertisecentrum. We hebben via KBO Brabant al een buurthuis in Oud-Strijp in Eindhoven op het oog als betrokken community.”

Rik Ossenkoppele doet onderzoek naar PET-hersenscans om dementie steeds eerder en nauwkeuriger vast te stellen. Hij wil met deze YOR-award werken aan ‘Hersenveerkracht tegen de ziekte van Alzheimer’. Met zijn onderzoek wil hij erachter komen welke ziekteprocessen er spelen en welke processen juist voor weerbaarheid van het brein zorgen. Met meer kennis hierover wil hij een bijdrage leveren aan een behandeling op maat. Met deze prijs wil Alzheimer Nederland jonge onderzoekers behouden voor het dementieonderzoek en het onderzoek naar oplossingen voor huidige én toekomstige generaties van patiënten en mantelzorgers versnellen.

Rik legt zijn onderzoek uit: “een van de oorzaken van de ziekte van Alzheimer is het samenklontering door het eiwit Tau. Met mijn onderzoek probeer ik te ontdekken welke biologische factoren meehelpen om de schade die ontstaat door dit eiwit te beperken. Met de YOR-award komt mijn onderzoek in een stroomversnelling en hopen we in de toekomst beter te begrijpen waarom sommige personen met veel schade hun geheugen toch op peil kunnen houden terwijl andere met weinig schade al forse geheugenproblemen ervaren. De sleutel voor de oplossing van dit probleem licht volgens mij in het beter begrijpen van de verschillen tussen mensen in hoe de ziekte zich klinisch en biologisch manifesteert. Als we dit weten kunnen we de biologische mechanismen die mensen weerbaarder maken tegen de gevolgen van hersenschade mogelijk inzetten om minder weerbare mensen in de toekomst beter te beschermen en zo dementie te voorkomen of uit te stellen”.

Ook genomineerd: Hanneke Rhodius-Meester

In de andere categorie ‘onderzoek ten behoeve van de huidige generatie’ was Hanneke Rhodius-Meester van Alzheimercentrum Amsterdam genomineerd. Als klinisch geriater wil dr. Hanneke Rhodius-Meester vragen als ‘Dokter, wat heb ik?’, ‘Wat kan ik ertegen doen?’ en ‘Hoe gaat het verder?’ van haar patiënten met geheugenproblemen beantwoorden. Maar, antwoorden zijn er onvoldoende. Daarom ontwikkelt ze een computertool die, met behulp van kunstmatige intelligentie, verschillende testresultaten van de patiënt combineert en overzichtelijk weergeeft. Hiermee krijgen zowel de patiënt als de arts meer inzicht in wat er aan de hand is, met meer nauwkeurigheid en meer zekerheid.