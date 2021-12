Bouwgrond in Nederland is schaars. En wel zodanig, dat een bredere blik op (her)ontwikkellocaties nodig is. LocatieLAB moet daarbij gaan helpen, door bedrijven te laten zien waar in een vestigingsgebied zich – tot op perceelniveau – de beste opties bevinden. Deze online acquisitie- en beheertool is al in gebruik bij Remmers Bouwgroep uit Tilburg en moet bedrijven de benodigde onderbouwing bieden. Maar wat kan beter? Wat ontbreekt nog aan de tool? Daarover spraken Stefan Haaksman van Remmers en Djoerd van Velzen van LocatieLAB met deelnemers aan het derde Inspiration & Experience Event van UC Group.

Direct de krenten uit de pap, zonder makelaar

De kracht van data, van bíg data: bij Remmers Bouwgroep zijn ze ervan overtuigd, volgens commercieel manager ontwikkeling Stefan Haaksman. Zeker, de gegevens helpen het Tilburgse familiebedrijf bij de eigenacquisitie, al hebben ze net zo goed waarde voor opdrachtgevers. Want welke factoren spelen een rol als de stap naar een nieuwe locatie in zicht komt? Hoe kom je als bedrijf tot een feitelijk onderbouwde keuze? Het is om die reden, zo vertelt Haaksman, dat Remmers de start-up LocatieLAB heeft omarmd en samenwerkt met Djoerd van Velzen, ontwikkelaar van LocatieLAB en oprichter van Giscovery. ‘Met de bedrijven van Djoerd kunnen wij onze klanten optimaal adviseren over de beste plek voor hun huisvesting. LocatieLAB is voor ons een veelzijdige data-acquisitietool, vandaar dat we Djoerd graag meehelpen bij de ontwikkeling ervan.’

Terwijl Giscovery bedrijven helpt om op strategisch niveau de beste vestigingskeuze te bepalen, moet LocatieLAB laten zien waar zich binnen een regio op operationeel vlak de beste opties bevinden. De online acquisitie- en beheertool laat de gebruiker meerdere zoekcriteria invullen, waarna tot op perceelniveau mogelijke locaties verschijnen. Datagedreven en realtime. Zodat, zoals Van Velzen het omschrijft, ‘bedrijven zien waar hun kansen liggen.’

Omdat het zo snel gaat

LocatieLAB is nog in ontwikkeling. Een volgende update volgt eind dit jaar, waarna de tool begin 2022 live moet gaan. Toch laten Haaksman en Van Velzen LocatieLAB graag al zien aan potentiële gebruikers. Zo ook tijdens het derde Inspiration & Experience Event van UC Group. Het collectief van consultants, gevestigd in Rotterdam, helpt bedrijven bij hun uitdagingen rondom productie en de supplychain. Cocreatie en innovatie is waar het UC Group naar eigen zeggen om gaat, daarbij ondersteund door de laatste technologie. En juist met die technologie gaat het hard. De hoogste tijd dus voor een blik op de laatste stand van zaken, gebundeld in een event in het Tilburgse kantorencomplex The Rise voor zo’n 75 logistiek professionals. Verspreid over de dag nemen zij deel aan meerdere workshops, waaronder ook die van Haaksman en Van Velzen.

Datastromen samenbrengen

Hoe helpt een datagedreven tool als LocatieLAB opdrachtgevers bij hun locatie- en vastgoedvraagstukken, zo vragen Haaksman en Van Velzen zich af tijdens de workshop. Wat missen de deelnemers nog, wat kan beter? Van Velzen logt in, waarna geprojecteerd op een groot scherm de online omgeving van LocatieLAB verschijnt. De gebruiker kan zoeken op diverse criteria, vertelt Van Velzen. Denk aan regio, aantal vierkante meters en wel/geen vermelding als aanbod van bedrijfsmatig vastgoed. Ook het arbeidspotentieel en behoud van eigen personeel zijn criteria. Net als de aansluiting met openbaar vervoer, de nabijheid van snelwegen en informatie over het plaatselijke bestemmingsplan. ‘Het gaat erom dat al die informatiestromen samenkomen’, zegt Haaksman. ‘Zodat een bedrijf direct de krenten in de pap krijgt aangereikt, zonder tussenkomst van een makelaar.’

Samen kopen, samen delen

Uiteindelijk hakt een bedrijf uiteraard zelf de knoop door, vertelt Van Velzen. ‘LocatieLAB biedt de handvatten, het is aan de gebruiker om daarop te anticiperen.’ Fijn is het in elk geval wel, zo merkt een deelnemer op, om vanuit veel perspectieven objectief informatie over omgevingsfactoren te krijgen. ‘Uiteindelijk speelt ook gevoel mee, maar hoe breder de blik hoe beter de onderbouwing.’

Bovendien, informatiebronnen zijn er volop, zo benadrukt een andere deelnemer. ‘Er zijn overal data van. Punt is alleen dat de grote spelers die gegevens niet zomaar beschikbaar stellen.’ Voor Haaksman is die opmerking reden een balletje op te gooien. ‘Wat als we er allemaal financieel aan bijdragen om samen de gewenste data te verkrijgen? En die samen gebruiken? Dat is winst voor alle partijen; meer inzicht heeft al in een vroeg stadium voordelen, mogelijk nog vóór een tendertraject. Overigens moeten we zelf ook niet bang zijn om data te delen.’

Zicht op demografie en milieu

Iets wat nog in LocatieLAB ontbreekt, maar een van de deelnemers als suggestie naar voren brengt: informatie over de eisen en mogelijkheden voor omliggend groen. En zou de tool data kunnen geven over het risico op overstromingen, gezien de recente gebeurtenissen in Limburg? Die mogelijkheid is er zeker, stelt Van Velzen. ‘LocatieLAB geeft de gebruiker inzicht in het gebruik en de huidige status van een locatie. En dat in combinatie met data over demografie maar net zo goed over milieu.’

Location intelligence creëren

De gesprekken tijdens de workshops bieden Van Velzen genoeg input voor concrete aanvullingen, zo vertelt hij na afloop. ‘Er kunnen nog volop datasets en functionaliteiten aan de tool worden toegevoegd, al het is zeker ook van groot belang die op de juiste manier te interpreteren. Dat vraagt om een goed doordachte bedrijfsstrategie en visie, zodat data écht werken voor een bedrijf. Zo ontstaat er location intelligence, waarmee een bedrijf een voorsprong krijgt op de concurrentie. Bepaal vooraf wat belangrijk is. Heb je dat als bedrijf helder, dan helpen data je verder op weg.’

Oud-commandant Van Uhm: ‘Data bieden keiharde argumenten’

Het derde Inspiration & Experience (INEX) van UC Group sloot af met een verhaal door Peter van Uhm. De voormalig Commandant der Strijdkrachten voorzag zijn verhaal van anekdotes en lessen in leiderschap, opgedaan tijdens zijn tijd bij de Nederlandse krijgsmacht. Van Uhm was er in Tilburg de hele dag bij en luisterde mee tijdens een van de drie workshops van Remmers Bouwgroep en Djoerd van Velzen.

Hoe kijkt de Nederlandse generaal buiten dienst tegen een datagedreven oplossing voor locatiekeuze aan, zo vroeg Stefan Haaksman zich tegen het eind van de workshop af. ‘Wil je iets gedaan krijgen, dan zijn keiharde argumenten nodig’, antwoordde Van Uhm. ‘En die argumenten krijg je met data.’ Van Uhm vertelde over de locatiekeuze voor de Nederlandse landmacht begin deze eeuw. Waar eerst werd gedacht aan Emmen, viel de keuze uiteindelijk op Utrecht. ‘Onderbouwd met data; de kaarten lagen duidelijk op tafel.’ Bedenk goed, zo hield Van Uhm de deelnemers voor: ‘Data kunnen niet kiezen, dat moet je zelf doen. Maar helpen bij die keuze, dát kunnen data wel.’

STREAMER

‘Het is aan de gebruiker om te anticiperen’

FOTO Djoerd van Velzen

Djoerd van Velzen, ontwikkelaar van LocatieLAB: ‘Er ontstaat location intelligence, waarmee een bedrijf een voorsprong krijgt op de concurrentie.’ Foto: UC Group

ILLUSTRATIE

De online acquisitie- en beheertool laat de gebruiker meerdere zoekcriteria invullen, waarna tot op perceelniveau mogelijke locaties verschijnen. Bron: LocatieLAB