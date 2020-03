Hanskamp AgroTech uit Doetinchem ontwikkelt technische oplossingen voor de melkveehouderij en was vorig jaar winnaar van de Open Achterhoek Innovatieprijs en zat vorig jaar in de top-3 van de Nederlandse Innovatie Monitor. Het bedrijf brengt onder meer het CowToilet op de markt, een automatisch urineersysteem voor koeien. Hanskamp verhaalt in Link Magazine over de stand van zaken.

Afgelopen tijd zijn er op twee veehouderijen in de Achterhoek sensoren en andere technologie geïnstalleerd. Daarmee wordt gemeten of het CowToilet van Hanskamp daadwerkelijk de emissie van ammoniak drastisch terugdringt. Het onderzoek moet duidelijk maken hoeveel minder uitstoot er is. Met die resultaten in de hand kan Hanskamp dan in de toekomst controleren of de metingen kloppen die de overheid naar verwachting zelf gaat uitvoeren.

Daarom heeft Hanskamp inmiddels een RAV-aanvraag ingediend. RAV staat voor Regeling Ammoniak en Veehouderij. Een onafhankelijke commissie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), onderdeel van het ministerie van EZK, bekijkt deze aanvraag en kan besluiten tot het doen van onderzoek. Aan de hand daarvan komt er een definitieve emissiefactor. Met deze emissiefactor kunnen veehouders die het koeientoilet installeren aantonen dat zij voldoen aan de reductienorm van ammoniak op hun bedrijf.

Dan zou directeur Henk Hanskamp – na vier jaar sleutelen en lobbyen – eindelijk de boer op kunnen met zijn vinding. Het CowToilet betreft een urinoir voor koeien dat voorkomt dat de urine zich mengt met de vaste mest en er ammoniak vrijkomt. ‘Maar de aanvraag moet eerst nog worden goedgekeurd door de RVO en dat vergt nog wel een flink aantal weken. Alles moet wetenschappelijk onderbouwd worden ingericht, anders past het niet in de toetsingskaders die de ambtenaren hanteren en kunnen ze het niet voor hun verantwoording nemen’, aldus Hanskamp.

Parallel daaraan onderzoekt innovatiemanager Carel de Vries van proefboerderij De Marke in het Gelderse Hengelo of de opgevangen urine een goede vervanger is van kunstmest. Hanskamp: ‘Hij heeft een onderzoeksvoorstel ingediend bij het ministerie van LNV. Het is te hopen dat hij snel goedkeuring krijgt, vóór de start van het groeiseizoen. Vanaf half februari mogen de akkers worden bemest. Als we dan op De Marke kunnen starten, kan een goede vergelijking worden gemaakt tussen het effect van kunstmest en van urine. Als urine een goede meststof blijkt te zijn, krijgen we de kringloop rond. Onze urine hoeft dan niet naar elders te worden afgevoerd en we hoeven niet te onderzoeken of het nog bruikbaar is voor andere toepassingen. Dit is dus ook een belangrijk onderzoek. Krijgen we de goedkeuring ervoor niet op tijd, dan zijn we zo weer een jaar verder.’

De koeien worden verleid om gebruik te maken van het CowToilet. Foto: Hanskamp