In april had een ambtenaar vergeten het betreffende document in zijn tas te stoppen toen hij voor tekening op bezoek ging bij de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven. Maar inmiddels is die handtekening wel gezet en staan alle seinen op groen voor publicatie van de wettige goedkeuring van het koeientoilet in de Staatscourant. Daarmee is het CowToilet, een urinoir voor koeien dat voorkomt dat de urine zich mengt met de vaste mest zodat er minder ammoniak vrijkomt, gecertificeerd. En dus kan het Doetinchemse Hanskamp ermee de markt op.

Directeur Henk Hanskamp is een stuk positiever dan een klein jaar geleden toen het zicht op certificering nog erg diffuus was. De RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, agentschap van meerdere ministeries, wees de aanvraag toen vanwege ‘vormfouten’ af en wanneer de goedkeuring wel zou rondkomen, daarover tastte Hanskamp nog in het duister. Maar nu is dat dan voor elkaar en – terugblikkend – constateert hij dat alle vertraging helemaal niet zo slecht is geweest. ‘Want we hebben de tijd goed kunnen benutten om het toilet verder te perfectioneren. We hebben daarvoor de online data gebruikt van de Dairy Campus in Friesland en van drie veeboeren hier in de Achterhoek die het CowToilet langdurig getest hebben. Een jaar geleden ging 45 procent van de koeien die het toilet inging ook daadwerkelijk plassen, nu gaat dat richting de 70 procent. Dat hebben we weten te bereiken door aanpassingen in de besturingssoftware. Die zorgen ervoor dat het mechaniek zich veel beter aanpast aan de bewegingen en de bouw van een koe en die zo veel beter weet te stimuleren om te gaan plassen.’

Hanskamp wil de komende weken nog benutten voor de laatste aanpassingen om het ontwerp per 1 augustus te bevriezen. Vervolgens kan de Achterhoekse onderneming, samen met diverse toeleveranciers, aan de slag met de eerste serie. Daarmee gaat het per 1 januari de markt op. Hoe groot exact de belangstelling van veehouders zal zijn, is nog even afwachten. ‘We hebben wel een aantal aanvragen binnengekregen, maar ik denk dat die pas echt loskomen zodra de certificering definitief rond is. Voordeel is wel dat we op de online EuroTier-beurs in februari als enige onderneming een Golden Award hebben gewonnen voor onze innovatie. Daarmee hebben we een grote internationale markt bereikt’, zo is zijn overtuiging.

Hanskamp gaat eerst de Nederlandse markt van plusminus 15.000 melkveehouders op. Daarna wil hij zich richten op die Europese landen die zich hebben aangesloten bij het zogeheten VERA-protocol. Door daar aan te voldoen kunnen fabrikanten van milieutechnologie voor de agrosector internationale acceptatie krijgen voor de milieuefficiëntie van hun technologie. ‘We hebben inmiddels een aanvraag ingediend. Wordt die toegekend, dan kunnen we onder meer de Deense en Duitse markt op.’

Parallel daaraan is uitgezocht of de opgevangen urine een goede vervanger is van kunstmest. Dat blijkt het geval. ‘Het mes snijdt daarmee aan meer kanten: de boer kan zijn land vruchtbaarder maken met een biologisch vriendelijkere meststof dan kunstmest; hij hoeft minder kunstmest te kopen; en hij hoeft minder dierlijke mest af te voeren, wat hem ook geld kost.’ Maar ook nu is het wachten op het draaien van ambtelijke molens: ‘De Nitraatcommissie (die de Europese Commissie adviseert, red.) heeft een rapport uitgebracht waarin geconcludeerd wordt dat urine een goede vervanger is van kunstmest. Het is nu afwachten hoe het uitgerold gaat worden. Ik verwacht dat het januari 2022 geregeld is.’

