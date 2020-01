Regionale economie houdt groei vast in 2020

Naast Gelderland en Noord-Brabant kennen ook alle provincies in de Randstad een bovengemiddelde groei. Enerzijds heeft dat te maken met de sectorstructuur, zo is de snelgroeiende zakelijke dienstverlening er bovengemiddeld vertegenwoordigd. Anderzijds hangt het samen met de bevolking en de verwachte groei van de consumptie in 2020. Dat laatste is het gevolg van loonstijgingen en belastingverlagingen waarvan vooral werkenden profiteren. Omdat werkenden in de Randstad een groter deel van de bevolking uitmaken is de bestedingsimpuls hier naar verwachting sterker. Daarnaast groeit de bevolking in Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland bovengemiddeld wat onder andere een steun in de rug is voor woningbouw en nieuwe bedrijvigheid.

Noord-Holland en Noord-Brabant sterkst gegroeid sinds 2008