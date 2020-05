Wyzetalk, specialist in digitale medewerkersbetrokkenheid, heeft Reederei Nord aan zijn klantenbestand toegevoegd. De eerste samenwerking benadrukt de veelbelovende marktintroductie van Wyzetalk in Nederland. De innovatieve oplossing stelt Reederei Nord in staat om effectief te communiceren met al haar werknemers – inclusief medewerkers op zee – over bedrijfsnieuws en gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en faciliteert cruciale HR-informatie, zoals makkelijke toegang tot planningen en beleid. Daarnaast kan Reederei Nord feedback ontvangen van werknemers via enquêtes en formulieren.

Rederijen communiceren doorgaans telefonisch en per e-mail met hun kapiteins, waardoor veel zeevarenden buiten de directe communicatielijn vallen. Met behulp van Wyzetalk wil Reederei Nord nu haar non-deskmedewerkers – die niet altijd toegang hebben tot zakelijke e-mail – voorzien van een duidelijke en directe communicatielijn.

De Wyzetalk-oplossing, die online en offline werkt via een satelliet-gekoppelde hostinginstantie, is extra belangrijk voor wereldwijde organisaties zoals Reederei Nord. Met meer dan 1.500 werknemers op zee is connectiviteit namelijk even essentieel als kostbaar. Wyzetalk en Reederei Nord bevinden zich op dit moment in de pilotfase, waarna de oplossing geleidelijk in de hele organisatie zal worden geïmplementeerd.

Adriaan Rueppell, Managing Director Reederei Nord: “Wyzetalk heeft een bewezen staat van dienst als het gaat om het op gang brengen en uitvoeren van innovatie in sectoren die vaak als terughoudend worden gezien. Dit was van doorslaggevend belang in onze keuze voor Wyzetalk. Met de Wyzetalk-oplossing kunnen onze non-deskmedewerkers verbonden blijven via een makkelijke, informele en aantrekkelijke applicatie die in algemene zin zal bijdragen aan de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers op zee. De verbeterde connectiviteit tussen en met onze zeevarenden zorgt voor extra vertrouwen en vermindert de risico’s op de werkvloer dankzij consistente en duidelijke communicatie. Hierdoor zal uiteindelijk de algehele werknemerservaring verbeteren.”

Gys Kappers, CEO en co-founder Wyzetalk: “We zijn enorm trots om aan te kunnen kondigen dat we onze eerste klant in Nederland hebben binnengehaald. Gezien de ongebruikelijke tijden waarin we leven met de enorme impact van het coronavirus, is het belangrijker dan ooit voor bedrijven om niet alleen met hun werknemers te communiceren, maar ook met hen in gesprek te gaan. Dit geldt in het bijzonder voor organisaties als Reederei Nord, waar de veiligheid van werknemers en transparante communicatie een topprioriteit is. Bovendien weten wij dat wanneer een organisatie het leven voor haar non-deskmedewerkers beter, eenvoudiger en efficiënter maakt, dit na verloop van tijd bijdraagt aan het welzijn van de hele organisatie.”