Een consortium bestaande uit reders Boomsma Shipping, JR Shipping, Van Wijngaarden Marine Services en 1 OCEAN Coöperatie lanceren vandaag ‘s werelds eerste Learning & Intelligence Support App voor de scheepvaart. Het initiatief werd vorig jaar beloond met de MKBidee Innovation Award.

Maritieme Community

LISA brengt gedreven professionals bij elkaar uit de zeevaart, binnenvaart, offshore en waterbouw. Ze delen ervaringen en inzichten en leren zo problemen sneller en beter op te lossen én gezamenlijke kansen te benutten.

Initiatiefnemer Gert Jan Huisink legt uit: “Uiteindelijk willen we onszelf en elkaar tijd en frustratie besparen en onnodige fouten voorkomen. Iedereen wil de carrière bouwen die we voor ogen hebben, onze teams leiden naar superieure prestaties en de dag beginnen met energie en inspiratie, trots op het werk dat we elke dag mogen doen.”

Johan Boomsma, Managing Partner Boomsma Shipping: “Ik ben heel blij dat dit project van de grond is gekomen en dat we hier deel van mogen uitmaken. Het delen van kennis en je kwetsbaar opstellen leidt tot nieuwe inzichten. Zeker nu is dat heel waardevol.”

Jan Reier Arends, Managing Owner JR Shipping Group vult aan: “De samenwerking met de andere rederijen is heel mooi. Vanuit de containervaart zijn wij al gewend om open en transparant te zijn. Die openheid helpt ons allemaal en ik hoop dat we dat ook in de community kunnen realiseren.”

Peter van Wijngaarden, Managing Director van Van Wijngaarden Marine Services: “Waarom altijd zelf het wiel uitvinden? De huidige Corona crisis toont de waarde van LISA aan. Sinds de uitbraak worden er wekelijks online Mastermindsessies georganiseerd waar collega’s van Crewing, Technical & Operations elkaar ontmoeten en kennis delen. Onze mensen zijn daar enorm enthousiast over.”

De officiële lancering is te volgen via een livestream op https://www.twitch.tv/lisalancering. De LISA Community App is vanaf vandaag te downloaden voor iOS en Android, of online bereikbaar via http://lisa.community/

ACHTERGROND

De maritieme sector is een belangrijke sector voor Nederland. Er werken ruim 276.000 personen die samen een productiewaarde genereren van bijna € 50 miljard. De kraamkamer van de maritieme cluster is de zeescheepvaart. De Nederlandse zeescheepvaart telt circa 800 ondernemingen, die samen zo’n 2.000 zeeschepen beheren.