Recordkwartaal semicon dankzij chipschaarste

De omzet van halfgeleiders steeg in het derde kwartaal van 2021 met 7,6% ten opzichte van het tweede kwartaal en klom voor het eerst sinds onderzoeksgroep Omdia in 2002 begon met het volgen van de markt boven de $ 150 miljard aan inkomsten in één kwartaal. Omdia-experts zeggen dat de ontwikkeling is gedreven door het chipschaarste, seizoensgebonden vraag, en sterke memory-inkomsten.

Het solide kwartaal van de geheugenmarkt heeft ook geleid tot een verandering in de top 10 van bedrijven in de sector op basis van omzet, aangezien Samsung Electronics Intel heeft ingehaald en de eerste plaats op de ranglijst voor dit kwartaal heeft opgeëist dankzij de geheugenactiviteiten van Samsung, aldus Omdia.

Sinds het vierde kwartaal van 2020 heeft elk kwartaal een nieuw omzetrecord voor de halfgeleiderindustrie opgeleverd. Gegevens in de derde kwartaaluitgave van Omdia’s Semiconductor Competitive Landscape Tool (CLT) tonen het volgende aan:

20Q4, $130.7B

21Q1, $131,9B

21Q2, $142.4B

21Q3, $153.2B

De wereldwijde pandemie veroorzaakte een abrupte verschuiving naar een meer op technologie gerichte wereldeconomie. De toegenomen vraag naar elektronica en de daaruit voortvloeiende tekorten voor sommige halfgeleideronderdelen deden de gemiddelde verkoopprijzen (ASP’s) en de inkomsten van bedrijven in de halfgeleiderindustrie stijgen.

Bovendien is er in het derde kwartaal traditioneel een grotere seizoensgebonden vraag omdat de halfgeleiderindustrie zich dan voorbereidt op de vakantievraag. De langetermijngroei op kwartaalbasis voor het derde kwartaal bedraagt 7,9%, met het op één na beste langetermijngroeigemiddelde op kwartaalbasis in het tweede kwartaal met 3,7%.

Ondanks de recordomzet die de halfgeleidermarkt momenteel kent, is het groeicijfer van het onlangs afgesloten kwartaal gemiddeld 7,6% tegenover het langetermijngemiddelde van 7,9%. (Zie onderstaande figuur.