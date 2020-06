Razendsnel gaten en scheuren in de weg detecteren, vanaf kantoor

BrainCreators, de innovatieve specialist op het gebied van cognitieve Artificial Intelligence (AI), en Unihorn kondigen vandaag een samenwerking aan om een intelligente oplossing te realiseren voor visuele weginspectie. Dankzij de intelligente oplossing hoeven inspecteurs straks niet meer handmatig defecten aan de weg waar te nemen. De oplossing zal worden doorontwikkeld met collega adviesbureaus van Unihorn, daarnaast zullen ze ook gezamenlijk domeinkennis aan de oplossing toevoegen.

De intelligente oplossing, ‘INSPECH’, kan straks beschadigingen aan wegen detecteren aan de hand van camerabeelden. De camerabeelden worden gemaakt door een specifiek ontworpen auto die is voorzien van een cameraopstelling voor visuele weginspectie. INSPECH bevat bovendien proprietary algoritmes die wegdeksegmenten automatisch classificeren conform de richtlijnen van de CROW of Rijkswaterstaat. Op deze manier maakt de oplossing direct inzichtelijk welke wegsegmenten toe zijn aan onderhoud. Indien de norm wordt overschreden zal een inspecteur worden geïnformeerd middels een automatische ticket, die vervolgens wordt doorgestuurd aan de wegbeheerder. Op deze manier is het mogelijk om wegen sneller, goedkoper, veiliger en efficiënter te inspecteren. Bovendien hoeven inspecteurs binnenkort niet meer apart de weg op, maar kunnen ze vanaf kantoor beslissingen nemen.

‘Zo kunnen we het wegennetwerk in goede conditie houden’

INSPECH zal worden gerealiseerd met het digitale platform BrainMatter dat AI toegankelijk maakt. Dankzij BrainMatter zijn de domeinexperts van Unihorn en de verschillende partners van het onderzoeksbureau in staat om hun domeinkennis over visuele weginspecties toe te voegen aan ‘INSPECH’. Gezien BrainMatter adviseert welke labels nuttig zijn en helpt om data snel en correct te annoteren, hebben de domeinexperts van Unihorn geen kennis over data nodig. Hierdoor is het mogelijk om zelf razendsnel een gestructureerde en goed uitgebalanceerde dataset te ontwikkelen. Op deze manier kan ‘INSPECH’ automatisch assets herkennen en schade, zoals scheurvorming of rafeling (steenverlies), detecteren.

“Het wegennet van Nederland is één van de dichtst vertakte verkeersinfrastructuur ter wereld. Wij zijn daarom continu bezig met innoveren om wegbeheerders van de beste informatie te voorzien. Zo kunnen we het wegennetwerk in goede conditie houden,” aldus Jeroen Bleeker, bedrijfsleider bij Unihorn. “Dankzij de samenwerking met BrainCreators hebben wij met het BrainMatter platform een innovatieve technologie in huis gehaald waarmee wij onze visuele weginspectie oplossing, ‘INSPECH’, samen met onze partners kunnen realiseren.”

Glenn Brouwer, Co-founder en CRO van BrainCreators zegt: “Doordat de weginspecteurs met BrainMatter domeinkennis toevoegen aan INSPECH, kunnen we het proces van visuele weginspectie intelligenter maken. Hierdoor worden weginspecties beter, sneller en veiliger uitgevoerd tegen lagere operationele kosten.”