Zorg dat het nieuwe GLB binnen de Green Deal past

‘De kern is dat onze burgers gezond en duurzaam geproduceerd voedsel vragen, van een gezonde en groene planeet.’ Dat zei Stella Kyriakides, de eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid eerder deze maand in een interview. Samen met vice-commissievoorzitter Frans Timmermans presenteerde ze dit voorjaar de strategie Van boer tot bord. Die is onderdeel van de Green Deal, de plannen van de Europese Commissie naar een CO2-neutrale, duurzame economie in 2050. Van boer tot bord is rijk aan ambitieuze doelen, zoals een halvering van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, minstens 20% minder meststoffen en een groei van het biologische landbouwareaal tot 25%.

Als burgers gezond en duurzaam geproduceerd voedsel willen, zoals de eurocommissaris constateert, dan zullen de landbouwpraktijken daarbij moeten aansluiten. Vanuit dat oogpunt is het de vraag of het wenselijk is dat de suikerbiet (samen met de aardappel) het meest verbouwde gewas blijft in Europa. Onder meer om obesitas terug te dringen, zal de suikerconsumptie fors moeten verminderen.

Zowel voor de gezondheid als voor het klimaat is het ook wijs minder vlees te eten. De veehouderij vergt momenteel twee derde van de Europese landbouwgrond en slokt een evenredig deel van het GLB-budget op. In Nederland, dat de hoogste dichtheid aan koeien, varkens en kippen van Europa heeft, zou dat te denken moeten geven. Al doet de commissie-Remkes in haar rapport Niet alles kan overal geen aanbevelingen voor een algehele veestapelkrimp, ze maakt wel duidelijk dat aan een gerichte sanering niet is te ontkomen. ‘De redelijkheid gebiedt te zeggen dat de veestapel niet groter, maar wel geringer zal worden’ zei Remkes.