Randstad-onderzoek: TNO en NXP meest aantrekkelijke werkgevers Nederland

TNO en NXP zijn dit jaar de meest aantrekkelijke werkgevers van Nederland. Dat blijkt uit het jaarlijkse Randstad Employer Brand Research dat onder 13.000 Nederlanders (18-65 jaar) is gehouden. TNO en NXP zijn daarmee de winnaars van de Randstad Award. In het onderzoek kiezen respondenten uit de 150 grootste Nederlandse organisaties de aantrekkelijkste werkgevers. Daarin is ook ‘werken tijdens COVID-19’ meegenomen. Opvallend is dat voor maar liefst een derde van de Nederlanders de arbeidssituatie veranderd is door het virus.

Randstad onderzoekt ieder jaar de aantrekkelijkheid van de 150 grootste profit en non-profit bedrijven van ons land. Het onderzoek geeft een gedetailleerd overzicht van bedrijven, sectoren en kenmerken die in trek zijn – en waarom. De factoren die daarin meespelen zijn onder meer arbeidsvoorwaarden, werksfeer en carrièremogelijkheden.

Balans werk-privé moet echt beter

Naast een goed salaris en arbeidsvoorwaarden blijkt met name werksfeer een hele belangrijke motivatie voor werkende Nederlanders. Op basis van de resultaten ziet Randstad ook dat werkgevers meer aandacht zouden moeten geven aan een betere balans tussen werk-privé. Vooral in deze periode tijdens COVID-19 waarin de werksituatie voor veel mensen veranderd is. Een goede balans maakt een werkgever een stuk aantrekkelijker, volgens de ondervraagden.

De winnaars zijn:

Top 5 beste werkgevers profit:

● NXP

● Luchthaven Schiphol

● ASML

● MSD

● Philips

NXP scoort vooral sterk op financiële gezondheid, reputatie en een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket. Ook op het gebied van COVID-19 (onder meer veilige werkomgeving en mogelijkheden tot thuiswerken) komt het als beste naar voren.

Country HR Manager NXP Netherlands, Bart Lugtenberg: “We doen dit niet voor de publiciteit, want ons bedrijf heeft niet veel aan naamsbekendheid. We doen het vooral om te laten zien hoe wij denken en werken. We zijn heel scherp op het vermijden van een dun vernislaagje, onze medewerkers besteden tijd aan maatschappelijke activiteiten omdat ze die belangrijk vinden. Die cultuur, basis onder onze employer branding is heel sterk en komt van binnenuit. Wat je van binnen niet bent, kun je niet naar buiten uitdragen. Dit is wie wij zijn. Wij zijn trots op deze medewerkers.”

Top 5 beste werkgevers non-profit:

● TNO

● Maxima Medisch Centrum

● NKI-Antoni van Leeuwenhoek

● LUMC

● Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

TNO scoort met name sterk op reputatie, financiële gezondheid en het bieden van interessante banen. Daarnaast wordt de veilige werkomgeving als het gaat om COVID-19 sterk gewaardeerd.

Irene van den Broek, Managing Director HR TNO, is verheugd met deze award: “Deze award laat zien dat onze inspanningen op de arbeidsmarkt en als werkgever aanspreken. Wij zijn daar trots op omdat in deze tijden van COVID-19 goed en aantrekkelijk werkgeverschap ook flinke veranderingen met zich meebrengt.”

Invloed COVID-19: loyaler, maar volop in verandering

Nieuw dit jaar in het onderzoek is de invloed van COVID-19 op de aantrekkelijkheid van een werkgever. De vijf belangrijkste resultaten:

• Bijna de helft (47%) voelt zich in deze situatie juist loyaler aan hun werkgever tegenover slechts 9% minder loyaal.

• Bijna een derde van de werknemers ziet een verandering in het werk. Dat uit zich met name in verplicht verlof, werkloosheid en het aantal gewerkte uren.

• 19% van die werknemers geeft aan daarom binnen een half jaar van baan te willen veranderen.

• Verder is vier op de vijf Nederlanders niet bang voor ontslag vanwege COVID-19.

• De angst voor baanverlies is wel een stuk hoger onder jongeren: 13% versus gemiddeld 8%.

Randstad Award

De Randstad Award is de jaarlijkse prijs voor de aantrekkelijkste werkgevers van Nederland; gekozen door het Nederlands publiek. Dit onderzoek voert Randstad wereldwijd al 21 jaar uit. De respondenten (werkend en niet-werkend in de leeftijd van 18 tot 65 jaar) kiezen uit de 150 grootste Nederlandse organisaties de aantrekkelijkste werkgevers. Onderzoeksbureau Kantar heeft in januari en februari 2021 een representatief online panel van meer dan 13.000 respondenten een survey laten invullen. Het onderzoek geeft ook antwoord op de vraag welke aspecten van belang zijn om als werkgever aantrekkelijk gevonden te worden. Wereldwijd is het Randstad Employer Branding onderzoek gehouden onder 190.000 respondenten in 34 landen.