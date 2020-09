In bijna dertig jaar had Radboud van Dusseldorp twee werkgevers, waarvan de eerste maar liefst vierentwintig jaar zijn honk was. Loyaal tiepje dus. En nu is VSE zijn nieuwe stek. Vorige keer dat we hem spraken had hij zijn eerste stappen nog maar net gezet maar nu gingen we wat uitgebreider met hem in gesprek. Want volgens Robert Vonk is hij “lekker gestart en past hij goed in het team. Het is een proactieve man met veel initiatief.” En hoe hij dat in wil gaan zetten voor VSE, daar kan hij inmiddels nog wel iets meer over zeggen.

Meerwaarde bieden

“Mijn insteek is dat je als bedrijf – en helemaal als commercieel verantwoordelijke – altijd moet meedenken met de klant en met hun businessmodel. Je moet echte meerwaarde bieden want je wilt vooral voor de lange termijn een zo goed mogelijke relatie opbouwen. Als je beschikt over analytisch inzicht kun je ook in de diepte meedenken en ben je niet alleen bezig met technische sales. Dus voorlopig zal het vooral betekenen dat ik veel bij de klant aan tafel wil zitten en nog meer zichtbaarheid wil creëren.”

Hij is gewend om met veel vrijheid te opereren en die vrijheid ondervindt hij ook al bij VSE. “Klanten helpen bij het verbeteren en veiliger maken van hun processen, dat is waar ik vooral veel mee bezig ben geweest. En daarnaast ook het professionaliseren van afdelingen. Zo was er bij mijn laatste werkgever één persoon met alle kennis in het hoofd. Dat zie je nog best veel omdat dat bij veel bedrijven nou eenmaal van oudsher zo is gegroeid. En dan komt er toch een keer een moment dat je niet meer afhankelijk kunt of wilt zijn van één persoon. Want die kan natuurlijk wegvallen en dan heb je een serieus probleem. Ik heb daar een businessplan voor opgezet en geïmplementeerd en gezorgd dat de kennis van die ene persoon gestructureerd gedeeld werd en gezorgd dat er een ERP-systeem werd geïmplementeerd.”

Waarom VSE

Waarom hij voor VSE heeft gekozen als volgende stap in zijn carrière is het feit dat er bij VSE een enorme diversiteit aan projecten en klanten voorbij komt. “Iedere dag is anders, de diversiteit is echt heel leuk. De hoogstaande technologie, innovativiteit en ambitie van het bedrijf spreken mij erg aan en ook de projecten op het gebied van renewables en duurzaamheid zijn voor mij inspirerend. En niet te vergeten, de slogan Motion is our Drive. Dat er tegelijkertijd een open en eerlijke bedrijfscultuur heerst waar iedereen heel nuchter en pragmatisch in zit, tja, dat past helemaal bij mij.”

In zijn cv noemt hij zich een multidisciplinaire technisch commercieel deskundige. Als je ziet wat daar allemaal voor gerealiseerde projecten en opdrachten bij horen, dan geloof je het ook nog. En daarbij blijkt hij ook nog over een flinke portie nieuwsgierigheid en creativiteit te beschikken. We laten het hem toch even zelf zeggen, want een verkoper moet niet te bescheiden zijn, toch?

Ervaring

Hij doorliep zo’n beetje alle afdelingen die er maar in een technisch bedrijf te vinden zijn. Van inkoop tot operationeel manager, expeditie verzorgen, mee installeren op locatie bij internationale turnkey-projecten, productiemanager, MT-lid, noem het maar op en hij heeft het wel gedaan.

“Mijn technische ervaring bestrijkt pneumatiek, hydrauliek, efficiënt en nauwkeurig verplaatsen en positioneren voor hightech-toepassingen. Daarbij heb ik veel ervaring met innovatieve technieken met luchtkussenmodules en mechatronische transportsystemen. De bedrijven waar ik voor heb gewerkt, waren Aerofilm systems en VTS Track Solutions en beide zijn zeer actief in de Brainport- omgeving. Mijn opstelling is altijd oplossingsgericht met oog voor de relatie. Omdat ik vooral bij mijn eerste werkgever zo’n beetje alle afdelingen van het bedrijf heb doorlopen, zie ik ook wat de belangen van de verschillende afdelingen kunnen zijn. Dat maakt dat ik makkelijk kan schakelen en een helicopterview heb als het gaat om de verschillende belangen en uitdagingen. Strategisch opereren is mijn kracht. En samen met partners oplossingen ontwikkelen vind ik geweldig om te doen.”

We laten hem even aan het woord over projecten waar hij een bijdrage heeft geleverd. Dat ‘even’, rekt hij flink op want hij is enorm trots op de innovatieve oplossingen met vooruitstrevende technieken. Meer dan honderd heeft hij er op zijn palmares, dus dat onderwerp slaan we voor nu maar even over. Neem maar aan dat ze het verhalen zeker waard zijn maar dat het puur om de ruimte hier even niet past.

Wederzijdse klik

“VSE opereert in een vergelijkbaar breed marktsegment als mijn eerder werkgevers en dat spreekt mij gewoon erg aan. Je kunt overal terecht komen en ik kwam dus ook al eerder met VSE in contact. Ik was actief in een project voor een automatisch transportsysteem voor machines van dertig ton voor een beam line voor PSI – denk daarbij aan Cern.” Bij dit project werd VSE ingeroepen als onafhankelijk specialist die een probleemdefinitie en haalbaarheidsprognose moest geven. “Daar leerde ik Jan van Vuuren en Ronald Elbers kennen. VSE maakte daar een fantastische indruk. Hun know-how en pragmatische instelling spraken mij enorm aan. Oplossingsgericht meedenken met de klant, precies wat mijn eigen motto is. Toen vorig jaar VSE weer eens in beeld kwam bleek dat er echt wel een wederzijdse klik was. En de gelegenheid om daar iets mee te doen, tja, die deed zich dit voorjaar voor. En hier zijn we dan.”

En de man achter de functie? “Voordat mijn vrouw en ik kinderen kregen – we hebben er twee, Luc van 5 en Tess van 6 jaar – hebben we veel grote reizen gemaakt. Daar kon ik me ook flink uitleven in mijn hobby fotograferen. Mijn andere hobby is barbecueën. Tja, dat heb ik tijdens de afgelopen maanden flink kunnen doen”, lacht hij.