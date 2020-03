RADAN presenteert zich voortaan nadrukkelijker onder de paraplu van Hexagon

Op de TechniShow begin september in Utrecht presenteert industrieel dienstverlener Hexagon zich uitgebreid aan het beurspubliek. Samen met zijn bedrijfsonderdeel RADAN natuurlijk, dat de Nederlandse markt al jarenlang bedient met automatiseringsoplossingen voor de plaatverwerkende industrie. Moeder Hexagon wil overal ter wereld steeds meer direct onder haar eigen naam opereren. ‘Make it smarter’ is het motto.

‘Wij horen bij de grote vijf in de CAD/CAM-oplossingen’

De naam Hexagon komt centraal te staan binnen het wereldwijde concern. Dat moet de synergie en samenwerking tussen alle onderdelen benadrukken, aldus managing director Ton Derksen van RADAN in Ede. ‘Hexagon wil af van de talloze merken en de ‘verzuiling’ binnen de organisatie. Bij het plaatwerk valt het misschien nog wel mee, maar voor bijvoorbeeld de verspaning zijn er binnen Hexagon vele softwaresystemen met namen als Edgecam, Alphacam, SurfCAM, WorkNC en SMIRT. Ze richten zich weliswaar op eigen product/marktcombinaties, maar hebben aardig wat overeenkomsten.’ Al die Hexagon-oplossingen onder verschillende namen maken het er niet overzichtelijker op voor de klanten.

Derksen: ‘We presenteren ons voortaan als Hexagon. Hexagon groeit sterk en heeft vele acquisities gedaan om het productenportfolio aan te vullen en nieuwe technologieën in huis te halen. Daardoor is het inmiddels één van de grootste leveranciers op CAD/CAM-gebied in de wereld. Hexagon hoort bij de grote vijf in het rijtje met Siemens, Autodesk, Dassault en PTC. Op CAM-gebied is Hexagon zelfs de grootste. We ondersteunen alles vanaf ontwerpvalidatie en -verificatie, procesverificatie, cost engineering, offerteportalen, aansturing van de productie, productiemonitoring tot en met kwaliteitscontrole.’

Complete keten

RADAN startte in de jaren zeventig van de vorige eeuw al met het ontwikkelen van CAD/CAM-software voor het aansturen van plaatbewerkingsmachines. Het bedrijf in Ede levert aan eindgebruikers en ook aan gerenommeerde machineleveranciers en softwareontwikkelaars. RADAN is sinds 2012 onderdeel van Vero Software, wereldwijd leverancier van klantgerichte softwareoplossingen voor de engineering en werkvoorbereiding. Vero Software werd op haar beurt in 2014 onderdeel van Hexagon. Het Zweedse Hexagon is beursgenoteerd, telt wereldwijd 20.000 medewerkers en is goed voor 4 miljard euro omzet per jaar. Derksen: ‘Die naam Vero Software hebben we op de Nederlandse markt eigenlijk nooit gebruikt. We zijn RADAN blijven heten.’ Hexagon zelf staat in Nederland tot nog toe vooral bekend om producten voor kwaliteitscontrole. In Waalre zit Hexagon Metrology dat meetapparatuur en scanners levert. Maar vanaf nu moet ook de Nederlandse maakindustrie dus weten dat Hexagon zich op de complete productieketen richt.

Ecosysteem

‘Daarbij willen we niet meer denken in losse softwaretoepassingen, maar steeds meer in platforms, in autonome ecosystemen. Voorheen waren we sterk productgericht, nu steeds meer marktgericht. Hoe organiseert een klant zijn productie, hoe zit het met zijn automatiseringsbehoeften, welke functionele eisen stelt hij? We denken niet meer in losse softwaresystemen en -licenties met de meest uiteenlopende namen, maar in één platform, één omgeving. Wij leveren het totaal, inclusief bijvoorbeeld cloud based-oplossingen, visualisatietools zoals augmented en virtual reality en mobile apps om data voor allerlei devices te kunnen ontsluiten.’

Hexagon Smart Factory is bijvoorbeeld zo’n platform waarmee een bedrijf al zijn productiemachines via de cloud met elkaar verbinden kan. Om 3D-data te ontsluiten heeft Hexagon het cloud based visualisatie- en collaboratieplatform HxDR.

Zelflerend maken

RADAN heeft altijd vooropgelopen in de automatisering, zegt Derksen. ‘We bouwen voor de plaatwerkwereld al veel langer integratieplatforms om CAD, ERP, PDM en noem maar op met elkaar te verbinden. Een volgende stap is om platforms nu ook nog zelflerend te maken, door veel data te verzamelen, te analyseren en te gebruiken om de processen automatisch aan te sturen.’

RADAN valt nu onder het onderdeel Hexagon Production Software. Voor die productiesoftware zit het zwaartepunt van de r&d in Europa. ‘Wij hebben duidelijk onze inbreng. We delen elkaars kennis en technologie om samen verder te komen. Een deel van de softwareontwikkeling vindt in Ede plaats, bijvoorbeeld de applicatie voor het aansturen van kantbanken. Binnen RADAN hebben we ook al lang webbased oplossingen voor offertecalculatie, we waren pioniers daarin, die worden nu ook door zusterbedrijven opgepikt.’ Sommige onderdelen besteedt RADAN op zijn beurt uit aan collega’s. ‘Als we hier een buigapplicatie ontwikkelen en er zit een gereedschapsbeheersysteem in, dan komt dat van elders.’

Shake-out

Sommige oude merknamen binnen Hexagon voor de vele (niche)markten zullen nog wel even blijven, verwacht Derksen, omdat mensen die herkennen en vertrouwen. Maar er zal uiteindelijk steeds meer onder alleen de naam Hexagon gebracht worden, zeker voor de grotere industrieën. Om mee te blijven spelen in de wereld van CAD/CAM en alle r&d te kunnen doen en bekostigen, is schaalvergroting noodzakelijk. Derksen: ‘Er komt nog een behoorlijke shake-out. Er zullen vast wat nichemarktspelers blijven, maar voor de main stream-oplossingen spelen vijf, zes, misschien uiteindelijk zeven partijen de hoofdrol. We hebben het over het op basis van verzamelde data mogelijk maken van autonome, verbonden ecosystemen die de efficiëntie, productiviteit en kwaliteit van productiebedrijven verhogen. Daar is gigantisch veel technologie voor nodig.’