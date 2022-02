Rabobank: arbeidsmarkt is dé achilleshiel van de industrie

Zonder personeel geen productie. De industrie heeft het in 2021 erg goed gedaan: productie en omzet stegen in vrijwel alle sectoren en de vraag blijft zich goed ontwikkelen. Toch zijn problemen te te zien. Productie moet worden teruggeschroefd, klantwensen worden niet vervuld en groei wordt geremd. De oorzaak: problemen op de arbeidsmarkt. Twee sectormanagers industrie van de Rabobank hebben 8 ondernemers uit de industrie bevraagd over welke problemen ze ervaren en hoe ze hier mee omgaan. Hier het artikel.

In het kort:

Er zijn een paar grote uitdagingen op de arbeidsmarkt, voornamelijk het vullen van vacatures: