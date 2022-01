Pasqal, een ontwikkelaar van op neutrale atomen gebaseerde kwantumtechnologie, en Qu&Co, een ontwikkelaar van kwantumalgoritmen en -software, hebben vandaag een fusie aangekondigd om sneller vooruitgang te boeken bij het bereiken van zakelijk voordeel door middel van kwantumcomputing door gebruik te maken van hun complementaire oplossingen.

De twee bedrijven gaan verder onder de naam Pasqal en hebben hun hoofdkantoor in Parijs. Volgens leidinggevenden van de twee bedrijven zal het gecombineerde bedrijf in 2023 een 1000-qubit kwantumoplossing leveren, in lijn met de aangekondigde stappenplannen van de meest geavanceerde kwantumplatforms.

Het rijke portfolio van kwantumalgoritmen van Qu&Co zal nauw worden geïntegreerd met de geavanceerde kwantumhardware van Pasqal, waardoor klanten als Johnson & Johnson, LG, Airbus, BMW Group, EDF, Thales, MBDA en Credit Agricole CIB extra waarde krijgen. Het gecombineerde bedrijf zal een breed scala aan kwantumoplossingen bieden in de chemie, biowetenschappen, auto-industrie, elektronica, nutsbedrijven, lucht- en ruimtevaart, defensie, financiële en andere sectoren.

“Het benutten van de synergieën van de twee bedrijven zal onze full-stack, neutraal-atoom oplossing verder versterken in het bereiken van commerciële voordelen op korte termijn,” zei Georges-Olivier Reymond, CEO van Pasqal. “Qu&Co’s technologie en uitzonderlijke talentbasis hebben zichzelf bewezen in verschillende industrieën en zullen ons in staat stellen onze positie als wereldwijde leider op het gebied van quantumcomputing te verstevigen. Ons gecombineerde platform zal via de cloud beschikbaar worden gesteld aan alle partners in het Pasqal-ecosysteem, waaronder klanten, softwareontwikkelaars en anderen.”

Reymond blijft CEO van het gecombineerde bedrijf terwijl Benno Broer, CEO van Qu&Co, de rol van Chief Commercial Officer op zich zal nemen. Broer is ook vice-president van het European Quantum Industry Consortium (QuiC) en brengt meer dan 15 jaar ervaring in bedrijfsontwikkeling mee.

Het fusiebedrijf zal actief zijn in zeven landen met werknemers uit meer dan 15 landen, ondersteund door een academische adviesraad met vooraanstaande professoren op het gebied van kwantumchemie en kwantummachine-leren. De pan-Europese activiteiten van Qu&Co zullen worden voortgezet onder de namen Pasqal Nederland, Pasqal Duitsland, Pasqal UK en Pasqal Spanje.

“De samenwerking met Pasqal op het gebied van gezamenlijk onderzoek heeft ons ervan overtuigd dat hun neutrale atoomtechnologie de beste oplossing is om commerciële toepassingen in kwantumcomputing in de echte wereld te realiseren,” aldus Broer. “We waren onder de indruk van de prestaties van onze algoritmen op hun hardware en de vele belangrijke bijdragen die het bedrijf heeft geleverd in de kwantumindustrie.”

Pasqal’s quantum computing technologie bestuurt neutrale atomen (atomen die een gelijk aantal elektronen en protonen bezitten) met optische “pincetten”, waarbij laserlicht wordt gebruikt om full-stack processors met hoge connectiviteit en schaalbaarheid te ontwikkelen. De software-agnostische kwantumverwerkingseenheden kunnen bij kamertemperatuur met minder energie werken, waardoor het bedrijf complexe problemen efficiënter kan aanpakken dan klassieke computers.

Qu&Co’s algoritmeportfolio omvat probleemoplossende tools voor computational finance, fluid dynamics en chemie, terwijl Pasqal algoritmes voor optimalisatieproblemen en quantum machine learning brengt, versterkt door zijn Pulser coderingsplatform, dat de controle van neutrale atoomgebaseerde processoren op het niveau van laserpulsen mogelijk maakt.

Qu&Co is een ontwikkelaar van kwantumrekenalgoritmen en software die zijn klanten in staat stelt waardevolle problemen op het gebied van chemie, materiaalwetenschappen, vloeistofdynamica en financiële berekeningen op te lossen met een ongekende nauwkeurigheid en snelheid. De SaaS-producten omvatten unieke en gepatenteerde kwantumalgoritmen die worden gedistribueerd als een backend-integratie in toonaangevende conventionele softwarepakketten. Klanten zijn onder meer Covestro, BMW, Airbus, Johnson & Johnson en LG, en partners zijn onder meer Siemens, Schrödinger Inc. en Amazon Web Services. Met IP (algoritme) ontwikkeling ondersteund door toonaangevende professoren van meerdere Europese universiteiten, combineert het team van het bedrijf belangrijke sterktes in kwantum informatie wetenschap met solide ervaring in B2B verkoop en business development.

Pasqal bouwt kwantumcomputers van geordende neutrale atomen in 2D- en 3D-arrays met als doel een praktisch kwantumvoordeel te brengen aan haar klanten bij het aanpakken van problemen in de echte wereld, vooral in kwantumsimulatie en -optimalisatie. Pasqal werd in 2019 opgericht door Georges-Olivier Reymond, Christophe Jurczak, professor dr. Alain Aspect, dr. Antoine Browaeys en dr. Thierry Lahaye. Pasqal is gevestigd in Palaiseau en Massy, ten zuiden van Parijs, en heeft meer dan 40 miljoen euro aan financiering binnengehaald, een combinatie van eigen vermogen en niet-dilutieve financiering van Quantonation, het Defense Innovation Fund, Runa Capital, BPI France, ENI en Daphni.