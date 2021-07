Quantum Delta NL lanceert een microfonds van EUR 2.000.000, genaamd ‘LightSpeed Fund 1’. Het fonds zal zich richten op ondersteuning van quantum startups in de eerste fase. De Delftse startup en deelnemer aan het LightSpeed- programma QuantWare is de eerste startup die een funding heeft gekregen.

Het fonds maakt deel uit van Quantum Delta NL’s strategische routekaart om het aantal succesvolle quantum startups in Nederland te verhogen. Momenteel kent Nederland zeven officiële quantum startups. Dat moeten er in 2027 honderd zijn. Deze bedrijven zullen van grote waarde worden voor de Nederlandse economie.

Met hetzelfde doel lanceerde Quantum Delta NL vorige maand LightSpeed, een programma waarin quantum startups op maat gesneden hulp krijgen om hun bedrijf op te schalen en hun aantrekkingskracht voor investeerders te optimaliseren. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de specifieke expertise van een aantal Europese en Amerikaanse fondsen, die met hun ervaring de startups in dit proces kunnen ondersteunen.

Fonds

Met het fonds (dat onderdeel is van LightSpeed), kent Quantum Delta NL pre-seed tickets toe aan startups in een vroeg stadium die actief zijn op het gebied van quantumtechnologie voor ongeveer 50.000 euro per ticket (de “pre-seed tickets”). Quantum Delta NL heeft momenteel 2.000.000 euro gereserveerd voor de pre-seed tickets en is voornemens 5 tot 15 tickets toe te kennen in boekjaar 2021/2022 en 35 tot 40 tickets over de totale periode. Als fase 1 van het Nationaal Groeifonds Programma van start gaat, wordt het budget vergroot.

Voor deze investeringen is een SAFE note ontwikkeld. Deze geeft de investeerder recht op toekomstige aandelen, maar hoeft niet, zoals bij een converteerbare geldlening, terugbetaald te worden als een aandelenronde uitblijft. Daardoor hebben startups maximale flexibiliteit in de groei van hun bedrijf.

Het Delftse QuantWare, een spinout van QuTech en onderdeel van het Quantum Delft-ecosysteem, is de eerste startup die een funding krijgt uit het fonds als onderdeel van een grotere investeringsronde. Het bedrijf dat hoogstaande quantum processoren ontwikkelt, is daarmee de tweede succescase uit het Lightspeed-programma. Eerder begeleidde LightSpeed al de Delftse startup QphoX die met behulp van het LightSpeed-team €2 miljoen funding ophaalde om haar Quantum Modem op de markt te brengen.

Ambitie

Startups en het bouwen van een business ecosysteem zijn belangrijke pijlers van het Quantum Delta NL-programma dat in april hoorde 615 miljoen euro te gaan ontvangen van het Nationale Groeifonds. Het programma voorziet onder andere in de doorontwikkeling van de bouw van de eerste Europese quantumcomputer en een quantuminternet, open toegankelijk voor eindgebruikers in bedrijfssectoren en maatschappelijke sectoren, inclusief het onderwijs. McKinsey becijferde dat het programma op de middellange termijn leidt tot een bijdrage aan het bruto binnenlands product van 5 tot 7 miljard euro en 30.000 hoogwaardige Nederlandse banen.

Freeke Heijman, directeur Quantum Delta NL: “We willen dat de kennis uit de wetenschappelijke labs ook leidt tot nieuwe bedrijvigheid in Nederland en Europa. Met LightSpeed en dit fonds krijgen kansrijke initiatieven een ongekende versnelling om hun idee op te schalen tot een startup of scale-up.”

Ton van ‘t Noordende, Investor in Residence Quantum Delta NL: “We zien het microfonds als een logische uitbreiding van het Lightspeed programma. We zien dat kansrijke en vroege initiatieven maar een kleine kapitaalinjectie nodig hebben om te kunnen versnellen maar dat ook echt nodig hebben om niet in het begin al met 2-0 achter te staan. Dat bewijst Quantware die met onze investering aan boord en onder begeleiding van Lightspeed direct marktkapitaal heeft opgehaald en dat nog voor oprichting.

Alessandro Bruno, Director of Engineering van QuantWare: “De steun uit dit fonds en het LightSpeed-programma stellen ons in staat onze quantum processors op de markt te brengen. Daarmee maken we quantum voor meer partijen toegankelijk. Op die manier kunnen wij een cruciale bijdrage leveren die het Nederlandse quantum ecosysteem laat voortbouwen op hun huidige voorsprong.”

