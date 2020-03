Qimarox versterkt grip op de keten met platform Tradecloud

Qimarox heeft de samenwerking met toeleveranciers versterkt door implementatie van het Tradecloud Supply Chain platform. Via dit platform communiceert Qimarox met toeleveranciers over het snel groeiende aantal orders en leveringen. Omdat Qimarox verwacht te blijven groeien, was digitalisering van de toeleverketen een belangrijke wens. Purchasing manager Hendri de Ruiter: “Onze hoge leverbetrouwbaarheid kunnen we alleen maar handhaven als ook de leverbetrouwbaarheid van onze toeleveranciers op een hoog peil blijft.”

Tradecloud is een digitaal platform dat inkopers en hun leveranciers ondersteunt door meer snelheid en flexibiliteit te creëren en minder tijd en grondstoffen te verspillen. Het standaard platform is speciaal ontwikkeld voor de maakindustrie, draait in de cloud en communiceert met elk ERP-systeem. Qimarox gebruikt het platform sinds januari van dit jaar om orders uit het eigen ERP-systeem automatisch te delen met elf leveranciers. Die sturen op hun beurt een orderbevestiging direct vanuit hun eigen ERP-systeem of via het platform.

“Onze leveranciers zien het meteen als een nieuwe inkooporder klaarstaat en kunnen die direct importeren in hun eigen ERP-systeem zonder handmatig gegevens te hoeven invoeren. Dat zorgt voor een veel efficiënter proces, zowel aan de zijde van Qimarox als aan de zijde van de leveranciers”, vertelt purchasing manager Hendri de Ruiter van Qimarox. De voordelen die hij noemt: meer inzicht in leveringen en betere berekeningen van de materiaalbehoefte.

Volledige ketenintegratie

In februari 2019 heeft Qimarox het contract getekend met Tradecloud. Een maand later is het project gestart, waarna het platform in zes maanden is geïmplementeerd. In september heeft Qimarox de eerste leverancier op het platform aangesloten. Sinds januari 2020 is het platform volledig live en zijn elf leveranciers aangesloten. Voor hen is aansluiting op het platform gratis, terwijl zij dankzij de standaard ERP-connectors eveneens profiteren van volledige ketenintegratie.

Omdat de handmatige inkooptaken zoals het verwerken van orderbevestigingen nu is geautomatiseerd, is Qimarox de helft minder tijd kwijt aan orderadministratie. Automatisering leidt bovendien tot meer snelheid en minder fouten. Omdat de inkoopmedewerkers van Qimarox zich voortaan alleen kunnen concentreren op de orders die aandacht behoeven, stijgt de leverbetrouwbaarheid van de toeleveranciers. “We hebben nu minder spoedorders en daarnaast minder discussie over orders. Iedereen gebruikt nu één versie van de waarheid.”

Alles op één plek

Alle communicatie tussen Qimarox en leveranciers staat nu op één plek. Niet alleen De Ruiter, maar ook de andere collega’s binnen Qimarox en de leveranciers kunnen eenvoudig zien wat is afgesproken. “Ons doel is zo veel mogelijk kennis vastleggen in systemen. Wij gaan vrij ver in het vastleggen van de specificaties waaraan de inkoopdelen moeten voldoen. Dat voorkomt fouten en misverstanden. Juist in deze tijd met een tekort aan technisch personeel is het zaak om duidelijk en efficiënt te communiceren, zodat bedrijven in staat zijn om de competenties van hun medewerkers optimaal in te zetten”, stelt De Ruiter.

Op dit moment maakt Qimarox gebruik van de Tradecloud-modules Orders, Workflow, Communicatie en Basic Supply Chain Analytics. De Ruiter: “Dit jaar willen we nog meer leveranciers aansluiten. Ook denken we na over uitbreiding van de processen die we met Tradecloud willen faciliteren. Denk onder meer aan de modules Forecasts en Artikelbeheheer.”