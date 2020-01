Qimarox speelt met circulaire conveyor in op onzekerheid in de markt

Steeds meer bedrijven maken gebruik van de mogelijkheid om hun Prorunner mk5 een tweede leven te geven. Als ze hun productie- of verpakkingslijnen aanpassen of uitbreiden, krijgt deze verticale conveyor van Qimarox na een kleine modificatie weer een nieuwe functie. “Hergebruik van componenten zoals transportsystemen leidt niet alleen tot lagere kosten, maar past ook in de visie van bedrijven op duurzaamheid en circulariteit. Zelfs als hun eindverpakkingslijn volledig is afgeschreven, kunnen ze hun Prorunners eenvoudig een tweede leven geven. Dankzij de relatief eenvoudige mechanica met weinig slijtdelen en het gebruik van standaard onderdelen zijn ze ook bij dit tweede leven verzekerd van een lange levensduur”, vertelt Jaco Hooijer, operations manager bij Qimarox.

De onvoorspelbaarheid en onzekerheid in de markt voor consumentenproducten neemt toe. Tegelijkertijd groeit het aantal productintroducties en worden assortimenten groter. Dat dwingt fabrikanten van consumentenproducten steeds vaker tot aanpassing of uitbreiding van bestaande productie- en verpakkingslijnen. Steeds meer fabrikanten profiteren daarbij van het modulaire ontwerp van de Prorunner mk5, het verticaal transportsysteem van Qimarox. Met enkele aanpassingen kunnen zij hun bestaande Prorunners eenvoudig hergebruiken in een nieuwe lay-out, aldus Hooijer.

“De Prorunner mk5 heeft een standaard, modulair ontwerp dat volledig is opgebouwd uit standaard onderdelen. Daardoor kan de configuratie van dit verticaal transportsysteem in korte tijd worden aangepast met hergebruik van cruciale onderdelen voor bijvoorbeeld de aandrijving. Door een stuk ertussen te plaatsen of juist te verwijderen kan de invoer- en/of uitvoerhoogte worden aangepast. Qimarox heeft de daarvoor benodigde componenten op voorraad, zodat klanten kunnen rekenen op snelle reactietijden.”

Uitvoer naar meerdere niveaus

De mogelijkheden zijn groter dan alleen aanpassing van de in- en/of uitvoerhoogte, verzekert Hooijer. “Bedrijven kunnen ook de in- en uitvoerrichting veranderen. Een uitvoer naar links kan met een kleine investering ook naar rechts of naar voren worden verlegd. Vindt uitbreiding plaats in de hoogte? Met een beweegbare baan is uitvoeren van producten naar meerdere niveaus mogelijk. Anders dan bij conventionele verticaal transportsystemen zoals spiraalconveyors, hoeft daarvoor niet een compleet nieuwe Prorunner mk5 te worden gebouwd.”