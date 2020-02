Q-Fin: ‘LVD is voor ons een groeiversneller’

‘Onze machines zijn voor LVD een uitbreiding van hun assortiment. En de samenwerking biedt ons een uitgelezen kans om ons te manifesteren in landen waar we nog niet zitten.’

Dat zegt Anton Bax, directeur/eigenaar van Q-Fin Quality Finishing Machines in het Brabantse Bergeijk. Dat in 2012 opgerichte bedrijf ontwikkelt en produceert machines voor het ontbramen, slijpen en afronden van metalen onderdelen en systemen die het slijpstof afzuigen. Recent zijn Q-Fin en LVD, producent en leverancier van plaatbewerkingsmachines en bijhorende software, een partnerschap aangegaan. Dat houdt in dat LVD de machines van Q-Fin in combinatie met zijn lasersnijmachines wereldwijd gaat aanbieden. Volgens Francis Vanneste, verantwoordelijk voor de marketing & sales van LVD in de Benelux, is de markt rijp voor pakketdeals met een lasersnij- en een slijpmachine. ‘Overtuigd van de kwaliteit van de machines van Q-Fin kunnen we ze vlekkeloos meeverkopen met onze lasersnijders.’ Sinds kort staan er in het Experience Center van LVD, op de hoofdvestiging in Gullegem (België), machines van Q-Fin.

Daaronder een F1200 ontbraam- en slijpmachine voor plaatdelen tot 1200 mm breed, een F200 XL voor plaatdelen van 10 tot 200 mm breed en een WES6000 natwerkende afzuiger. Om die aan (potentiële) klanten te kunnen demonstreren, heeft Q-Fin een aantal LVD-medewerkers getraind. Volgens Anton Bax wordt de samenwerking driemaandelijks geëvalueerd en eventueel geïntensiveerd. Hij heeft er alle vertrouwen in dat dat laatste gaat gebeuren. ‘Onze machines komen dan in vestigingen van LVD in de hele wereld te staan. Dan kunnen we de stap naar Amerika gaan maken. LVD is een belangrijk producent van plaatbewerkingsmachines, met een uitstekende naam in de markt en een wereldwijd sales- en servicenetwerk. Samenwerken met hen biedt ons enorme groeikansen. LVD is voor Q-Fin een groeiversneller.’

Q-Fin betrok in juli 2017 een gloednieuw pand in Bergeijk. Ook de ruime showroom is daar in ondergebracht. Afgelopen najaar won het bedrijf op de Blechexpo in Stuttgart met zijn Super Edge Rounder SER600 een Blechexpo Award in de categorie Oppervlaktetechniek. De jury prees de snelheid en de kwaliteit van de afwerking. De machine kan in één doorgang plaatwerk ontbramen en afronden met een snelheid van een meter per minuut. Q-Fin heeft de ambitie om in 2025 tot de top van Europa te behoren als bouwer van in eigen huis ontwikkelde, kwalitatief hoogwaardige ontbraammachines.