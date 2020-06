PTC en Rockwell Automation hebben vandaag ‘Factory Insights as a Service’ gelanceerd, een complete cloudoplossing, die een enorme impact op de digitale transformatie van industriёle bedrijven heeft, zo claimt het drietal bedrijven. Met deze oplossing kunnen fabrikanten hun digitalisering versnellen en opschalen. De nieuwe dienstverlening, die gepresenteerd werd tijdens LiveWorx® 2020, het Global Partner Summit van PTC, betekent een flinke intensivering van de samenwerking tussen Rockwell Automation, Microsoft en PTC.

Factory Insights as a Service, dat gebaseerd is op technologie van PTC, Rockwell Automation en Microsoft, wordt als een soort turnkey oplossing in de cloud geleverd en ondersteunt de veel voorkomende initiatieven voor digitale transformatie. De oplossing biedt onder meer:

• real-time monitoring van productieprestaties

• monitoring en aansturing van installaties

• het verbinden van productie-units

• digitale en verbeterde werkinstructies

Factory Insights as a Service bestaat uit een aantal belangrijke productcomponenten van PTC en van de FactoryTalk® InnovationSuite, waaronder ThingWorx®, Kepware® en Vuforia®.Ze zijn geoptimaliseerd voor OT-data die afkomstig zijn van de automatiserings- en informatie-oplossingen van Rockwell Automation. Factory Insights as a Service maakt daarnaast gebruik van Microsoft-producten voor de cloud, industriёle IoT en edge-diensten, waaronder Azure IoT Hub en Azure IoT Edge. Daarmee kunnen fabrikanten snel individuele productielocaties met elkaar verbinden en projecten over het hele bedrijfsnetwerk implementeren.

Intelligentie en data

Klanten kunnen tijd en geld besparen door verminderde complexiteit, waarmee klanten meestal geconfronteerd worden bij de implementatie van Industrial Internet of Things (IIoT) projecten en bij omvangrijke initiatieven op het gebied van digitale transformatie. Factory Insights as a Service is een perfecte oplossing voor fabrikanten, die hun productie- en werkprocessen willen verbeteren door waardevolle intelligentie en data over de operationele prestaties, het gebruik van installaties en de efficiency van het personeel te verzamelen en te gebruiken.

“Factory Insights as a Service stelt onze industriёle klanten in staat om de digitale transformatie slimmer en versneld te realiseren”, zegt Jim Heppelmann, CEO van PTC. “De dienstverlening vermindert de afhankelijkheid van IT- en operationele technologie (OT) middelen, waardoor – dat is belangrijker – fabrikanten zich kunnen concentreren op initiatieven, die echt waarde creёren en die impact op grote schaal hebben.”

Hoogwaardige business cases

In de huidige, digitale wereld hebben fabrikanten behoefte aan oplossingen waarmee ze complexe problemen met de infrastructuur, uitdagingen voor toegang tot data en de beperkte beschikbaarheid van middelen kunnen oplossen. Met Factory Insights as a Service kunnen fabrikanten hun ontwikkeltijd en -kosten met 90 procent verminderen en hun meest bedrijfskritische en hoogwaardige business cases op het gebied van industriёle digitale transformatie 90 procent sneller verwezenlijken.

“Het vereenvoudigen en versnellen van digitale transformatie initiatieven voor onze klanten is de belangrijkste drijfveer van onze alliantie met PTC en Microsoft”, zei Blake Moret, CEO van Rockwell Automation. “Factory Insights as a Service borduurt voort op de geavanceerde functionaliteit van de FactoryTalk InnovationSuite ( powered by PTC), waarmee snel bedrijfskritische toepassingen voor bijvoorbeeld de verbetering van de efficiency van de productie en het beheer van assets gerealiseerd kunnen worden. Dergelijke toepassingen zijn tevens de lakmoesproef voor de toekomstbestendigheid van de roadmap van de klant naar de digitale transformatie.”

“Wij geloven in de kracht van samenwerking om productiebedrijven te helpen bij het versneld creёren van waarde voor hun klanten en het ontwikkelen van nieuwe business opportunities. Door samen te werken met PTC en Rockwell Automation om de expertise in IT en OT te bundelen, stellen we bedrijven in staat om hun business cases met betrekking tot installaties, personeel en prestaties op de werkvloer snel en op grote schaal uit te rollen om zo de impact op het wereldwijde productienetwerk te vergroten”, lichtte Jason Zander, executive vice-president Microsoft Azure, toe.