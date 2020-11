PTC en Rockwell breiden hun samenwerking uit

Nadat ze wereldwijd al bijna 250 nieuwe klanten geholpen hebben bij het bereiken van hun doelstellingen op het gebied van de digitale transformatie, kondigen PTC en Rockwell Automation aan hun strategische samenwerking vroegtijdig te verlengen en verder uit te breiden. Dankzij de intensievere samenwerking krijgen de gezamenlijke inspanningen op het gebied van productontwikkeling en verkoop meer continuïteit. Ook de oplossingen van PTC voor product lifecycle management en software as a service (SaaS) worden nu bij de samenwerking betrokken.

Daarnaast wordt het commerciële beleid van beide bedrijven op elkaar afgestemd om een uitgebreide oplossing voor digitale processen in de markt te kunnen zetten; van het eerste ontwerp tot exploitatie, onderhoud en optimalisering van de levenscyclus. PTC zal aan haar eigen klanten en partnernetwerk de virtuele machinesimulatie- en testsoftware van Rockwell Automation aanbieden. In het kader van de overeenkomst zullen beide organisaties gebruik blijven maken van elkaars middelen, technologie, expertise en marktpositie om hun klanten tot 2023 – en daarna – nog beter te kunnen bedienen.

Gezamenlijke oplossingen

De belangrijkste, gezamenlijke oplossing, de FactoryTalk InnovationSuite (powered by PTC), is meteen na de start van de samenwerking ontstaan en is de eerste uitgebreide softwaresuite voor digitale transformatie in de industrie. De suite is volledig geïntegreerd met Industrial Internet of Things (IIoT), edge-to-cloud analytics, manufacturing execution systems (MES) en augmented reality (AR); allemaal noodzakelijke technologieёn voor de Connected Enterprise. FactoryTalk InnovationSuite maakt het gemakkelijk om snel innovatieve oplossingen te ontwikkelen, te operationaliseren en wereldwijd op te schalen.

“Onze keuze voor de FactoryTalk InnovationSuite had niet op een beter moment kunnen komen”, zegt Teja Schubert, Director Controls, Automation and Technology bij Norbord, een internationale producent van plaatmateriaal. “Toen de eerste COVID-19 golf over ons heen kwam, werd het nog belangrijker om een platform te hebben dat ons helpt de kosten te verlagen, de werkprocessen efficiёnter te maken en onze activiteiten op het gebied van onderhoud en opleiding beter te stroomlijnen. Onze samenwerking met PTC en Rockwell Automation heeft het voor ons eenvoudiger gemaakt om door de COVID-19 pandemie heen te komen. We kijken uit naar de toekomstige oplossingen.”

Digitalisering noodzakelijk, ook tijdens pandemie

Nu fabrikanten hun activiteiten opnieuw opzetten maken de concurrentiedruk en de vraag naar betere financiële prestaties het noodzakelijk om producten, processen en mensen op alle bedrijfsniveaus digitaal te transformeren. De oplossingen voor digitale productie van PTC en Rockwell Automation bieden fabrikanten robuuste end-to-end gedigitaliseerde processen, die hen in staat stellen hun digitale transformatie zelfs midden in een pandemie voort te zetten.

“In de afgelopen twee jaar hebben de teams van PTC en Rockwell Automation hun innovaties gecombineerd, waardoor we onze klanten de FactoryTalk InnovationSuite hebben kunnen aanbieden”, zei Blake Moret, CEO van Rockwell. “De vroegtijdige verlenging en uitbreiding van onze samenwerkingsovereenkomst met PTC is een bewijs van ons vertrouwen in de toenemende waarde van deze strategische samenwerking en voor het belang van de Connected Enterprise.”

Jim Heppelmann, CEO van PTC, voegde daar aan toe: “Omdat we wereldwijd voor Industry 4.0-initiatieven staan, heeft de strategische samenwerking met Rockwell Automation ons bereik en onze mogelijkheden enorm uitgebreid. De krachtige impact van ons aanbod en de belangstelling van onze klanten tijdens de huidige macro-economische situatie bewijzen de behoefte van de markt aan onze gezamenlijke oplossingen.”