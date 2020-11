PTB Special Products gaat op afstand bestuurbare batterij-wisselwagens leveren voor de haven van Singapore. De speciale platformtrucks zijn ontwikkeld om batterijen van autonoom rijdende voertuigen (AGV) te wisselen. Op het haventerrein in Singapore worden deze AGV’s gebruikt voor het onbemand en automatisch verplaatsen van zeecontainers. Om 24/7 over deze elektrische carriers te kunnen beschikken, moeten de batterijen regelmatig worden verwisseld. Eén batterij weegt bijna 7 ton.

65 miljoen containers

Het havengebied van Singapore wordt in 2030 vervangen door de nieuwe Tuas Mega Port, waarmee de huidige capaciteit van 35 miljoen containers per jaar zal toenemen tot 65 miljoen. De Tuas Mega Port zet in op een hoge mate van automatisering. De AGV containersystemen en de PTB batterij-wisselwagens krijgen een belangrijke rol in het autonoom verplaatsen van containers in de op één na grootste haven ter wereld.

Batterijen van 7000 kg

De machinebouwer uit Groningen is voor dit project geselecteerd vanwege de grote specialistische kennis waarover het bedrijf beschikt. Het gaat immers om complex maatwerk. Naast de standaardfuncties zoals het heffen, verplaatsen en positioneren van de batterijen, waren de belangrijkste eisen gericht op minimale afwijkingen tijdens het plaatsen van het accupakket en buitengewone precisie van de bediening. PTB ontwierp de machine daarom met een radiografische afstandsbesturing om de batterij nauwkeurig en veilig in de AGV te plaatsen. Ook de sideshift-functie is bijzonder: hiermee kan het platform van de machine zijwaarts worden verplaatst. Deze techniek wordt normaal gesproken niet in palletwagens toegepast, omdat de constructie dit niet toelaat.

Speciale en zware toepassingen

PTB Special Products ontwikkelt maatwerktransportoplossingen met capaciteiten tot 50 ton, waaronder palletwagens, stapelaars en elektrotrekkers. Al in 1976 begon het bedrijf met de ontwikkeling van een eigen lijn batterij-aangedreven transportmiddelen. Tegenwoordig ligt de nadruk op maatwerkmachines voor speciale en extreme toepassingen. Wereldwijd worden dagelijks talloze transportmiddelen van PTB gebruikt voor complexe logistieke taken, bij bedrijven als Mercedes-Benz, Philips, Saint Gobain, ASML en Hitachi. PTB Special Products beschikt over twee eigen productielocaties in Groningen. Het bedrijf maakt deel uit van de PTB Group.

Terwijl de batterij-wisselwagens worden klaargemaakt voor verzending naar Singapore, worden er in de fabriek voorbereidingen getroffen voor de bouw van twee platformwagens, een met 12 en een voor 20 ton hefcapaciteit. Beide machines zijn bestemd voor een fabrikant van transformatoren voor het elektriciteitsnet.