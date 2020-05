Provincie Gelderland draagt financieel bij aan het oprichten van een steunpunt voor startende ondernemers in de Achterhoekse maakindustrie. Onder de naam van SmartHub Industry Incubator ontmoeten zij elkaar om met begeleiding van professionals en/of mentoren en collega-starters hun bedrijf verder te ontwikkelen.

Gelders gedeputeerde economie, Christianne van der Wal: “Met onze ondersteuning dragen we bij aan een gezonde regionale economie in Gelderland. Want zo helpen we starters op weg met hun producten en bedrijven, zodat ze de concurrentie aan kunnen. Want zo dragen we bij aan het verdienvermogen in Gelderland.

Dru industriepark

Bij de SmartHub Industrie Incubator ontmoeten startende ondernemers ook gevestigde bedrijfsleven in de Achterhoek. De fysieke locatie is op het DRU industrieterrein. Samen met de kennis en kunde van het bedrijfsleven en de faciliteiten op het DRU-Industriepark kunnen de start-ups doorgroeien naar volwaardige bedrijven. Achterhoekse maakbedrijven hebben hun commitment uitgesproken om belangeloos hun netwerk en kennis hiervoor in te zetten.

Smart Industry

Smart Industrie staat voor het toepassen van slimme digitale technologieën in de maakindustrie, zoals bijvoorbeeld het gebruik van 3D printers, sensoren, robots, co-bots door (sleutel)technologieën als kunstmatige intelligentie (AI). Smart Industrie helpt om de Nederlandse industrie duurzaam competitief en toekomstbestendig te maken. Daarnaast maakt Smart Industrie efficiënt gebruik van grondstoffen en alternatieve, duurzamere grondstoffen mogelijk. Dit is van belang voor de omschakeling naar een Circulaire Economie.

Bijdrage

Gelderland draagt 75.000 euro bij aan deze broedplaats op het Dru industriepark. Andere bijdragen komen van de regiodeal Achterhoek, betrokken ondernemers, projectuitvoerder CIVON en gemeente Oude IJsselstreek. De totale kosten bedragen circa 625.140 euro. Het streven is om drie jaar lang tien starters per jaar bij te staan bij hun bedrijfsplannen.