Wat motiveert ondernemers om te ondernemen? Dat is de centrale vraag in het promotieonderzoek van Warren Lloyd. Is het de cultuur en de economische omgeving die hen motiveert om te gaan ondernemen? En wat motiveert hen dan precies: de hoop op succes of de angst voor mislukking? Of misschien wel beide? Lloyd vergelijkt Nederland, Engeland en Zuid-Afrika. Op 5 juni 2020 om 13.30 uur verdedigt Lloyd zijn proefschrift ‘Motivated to Achieve’ bij de Open Universiteit. De promotie vindt online plaats.

Motivatie om te ondernemen De motivatie om te ondernemen is op het Afrikaanse continent niet vaak bestudeerd. Toch is ondernemen een belangrijk onderdeel van de Afrikaanse economieën en biedt het ondernemerschap de inwoners een manier om te ontkomen aan armoede of om de beperkingen opgelegd door cultuur of gender te overwinnen. Lloyd onderzocht de motivatie om te ondernemen in Zuid-Afrika, Engeland en Nederland. Bijna 2600 respondenten deden mee aan het kwantitatieve deel van zijn onderzoek. Er bleek echter weinig verschil te zijn tussen de cultuur en de economische omgeving enerzijds en de motivatie om te ondernemen anderzijds. Hoop op succes en angst om te mislukken Lloyd gebruikte twee maten voor motivatie: de hoop op succes en de angst om te mislukken. De verwachting was dat de motivatie hoger zou zijn bij een hogere hoop op succes en een lagere angst om te mislukken. Verrassend genoeg klopte dat voor de hoop op succes, maar niet voor de angst om te mislukken. Het meest motiverend bleek een hoge hoop op succes gecombineerd met een hoge angst om te mislukken. Opleiding en ervaring In alle culturen heeft opleiding een positieve invloed op de motivatie om te ondernemen. Verrassend is echter dat ervaring als ondernemer de motivatie maar tot op een bepaalde hoogte vergroot. Vanaf een bepaald moment draait het effect om: de ondernemerservaring neemt nog steeds toe, maar de motivatie daalt (curvilinair effect). Dit lijkt een bevestiging van het inzicht dat een hoge hoop op succes gecombineerd met een hoge angst om te mislukken de optimale motivatie is.

Online promotie live te volgen

Warren William Lloyd (1973, Bulawayo, Zimbabwe) verdedigt zijn proefschrift ‘Motivated to Achieve Socio-economic Influences on Achievement Need Motivation in the Context of Developing and Developed Environment Cultural groups’ op vrijdag 5 juni om 13.30 uur bij de Open Universiteit. Promotores zijn prof. dr. P.L. Curseu (Open Universiteit) en prof. dr. L.P. Dana (Montpellier Business School). De promotie vindt online plaats en is live te volgen via www.ou.nl/live.