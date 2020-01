Het aantal doden als gevolg van hart- en vaatziekten neemt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de komende decennia overal in de wereld toe. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan geld voor onderzoek naar dit soort ziekten. De Britse hartstichting heeft daarom de Big Beat Challenge uitgeschreven, in de hoop dat de winnende projecten een bijdrage kunnen leveren aan bestrijding van deze kwalen, wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak. De projecten van Bouten en Van de Vossen passen in de ambitie van de TU/e om een leidende rol te spelen in de ontwikkeling.

Zacht robothart

Prof. Carlijn Bouten wil samen met een internationaal onderzoeksteam een oplossing vinden voor hartfalen door de ontwikkeling van een zacht robothart. Het hybride hart bestaat uit een siliconenachtig prothese met zachte kunstmatige spieren en sensoren, en een ‘voering’ gemaakt van menselijk kweekweefsel uit het lab. Het hart wordt draadloos van energie voorzien via de huid.

Het nieuwe kunsthart kan in de toekomst harttransplantatie overbodig maken, en biedt daarmee mogelijk uitkomst voor al die mensen die nu nog wanhopig wachten op een donorhart. “Met dit hart verleggen we de grens van de medische technologie. Het heeft het potentieel om de gezondheidszorg revolutionair te veranderen”, aldus Bouten.

De onderzoekers willlen een prototype binnen drie jaar testen op geiten, en hopen dat het hybride hart nog voor 2040 kan worden gebruikt als een normaal alternatief voor harttransplantaties. Het project Hybrid Heart wordt geleid door professor Jolanda Kluin van de Universiteit van Amsterdam.

Innovatieve ‘wearables’

Prof. Frans van de Vosse is betrokken bij het project ECHOES, waarin onderzoekers werken aan de ontwikkeling van ‘draagbare’ technologie voor het dagelijkse leven, om zo meer data te verzamelen dan ooit tevoren. De informatie van deze innovatieve ‘wearables’- variërend van symptomen en lichamelijke activiteit tot hartfunctioneren en luchtkwaliteit – kan, samen met genetische gegevens en informatie van zorgverleners, leiden tot een transformatie in de diagnose, monitoring en behandeling van hart- en vaatziekten. Het team wordt geleid door professor Frank Rademakers, hoofd Medische Technologie aan het Universitair Ziekenhuis Leuven.

Shortlist

De Britse hartstichting ontving in totaal 75 aanmeldingen uit 40 landen, afkomstig van onderzoekers en ontwikkelaars uit de hele wereld. Na een strenge selectie bleven er uiteindelijk vier voorstellen over. Deze teams mogen hun voorstellen de komende zes maanden verder uitwerken in de hoop dat ze uiteindelijk de hoofdprijs (ruim 35 miljoen euro) in de wacht slepen. Deze voorstellen worden beoordeeld door een aantal panels met onafhankelijke deskundigen in de verschillende vakgebieden. De winnaar wordt naar verwachting tegen het einde van het jaar bekendgemaakt.

