Programma Quantum Delta geeft Nederlandse quantum-startups toegang tot 13,6 miljard investeringskapitaal

Quantum Delta NL lanceert LightSpeed, een programma dat Nederlandse quantum startups toegang kan geven tot 13,6 miljard euro aan investeringskapitaal, ondergebracht bij Europese en Amerikaanse fondsen. Ze worden daarbij begeleid door Quantum Delta NL’s Investor in Residence Ton van ’t Noordende (founder PHX en voormalig deep tech investor 01Ventures).

Met LightSpeed krijgen quantum startups persoonlijke op maat gesneden hulp om hun bedrijf te schalen en hun aantrekkingskracht voor investeerders te optimaliseren. Speciaal voor het project zijn contacten gelegd met Europese en Amerikaanse fondsen, goed voor in totaal aan 13,6 miljard aan investeringskapitaal.

Door quantum startups te helpen met alles wat te maken heeft met het opschalen van hun bedrijf en fondsenwerving, scenarioplanning, cap table assessment en het vinden van investeerders, wil Quantum Delta NL het aantal succesvolle quantum startups verhogen. Momenteel kent Nederland 7 officiële quantum startups. Dat moeten er in 2028 100 worden. Deze bedrijven zullen van grote waarde worden voor de Nederlandse economie.

LightSpeed is er voor Nederlandse quantum startups in alle fases, variërend van vóór de oprichting tot serie B en alles daartussenin, met een focus op marktvalidatie en investering. Ook helpt LightSpeed bedrijven snel te groeien en ze te binden aan Nederland. LightSpeed begeleidt momenteel al de Delftse startup QphoX die met behulp van het LightSpeed-team €2 miljoen funding ophaalde om haar Quantum Modem op de markt te brengen. De financieringsronde werd geleid door Quantonation, Speedinvest en High-Tech Gründerfonds, met deelname van de TU Delft.

Ambitie

Startups en het bouwen van een business ecosysteem zijn belangrijke pijlers van het Quantum Delta NL-programma dat vorige maand 615 miljoen euro ontving van het Nationale Groeifonds. Het programma voorziet onder andere in de doorontwikkeling van de bouw van de eerste Europese quantumcomputer en een quantuminternet, open toegankelijk voor eindgebruikers in bedrijfssectoren en maatschappelijke sectoren, inclusief het onderwijs. McKinsey becijferde dat het programma op de middellange termijn leidt tot een bijdrage aan het bruto binnenlands product van 5 tot 7 miljard euro en 30.000 hoogwaardige Nederlandse banen.

Freeke Heijman, directeur Quantum Delta NL: “Het bouwen van een business ecosysteem is een belangrijke pijler van het Quantum Delta NL- programma. We willen dat de kennis uit de wetenschappelijke labs ook leidt tot nieuwe bedrijvigheid in Nederland en Europa. Met LightSpeed krijgen kansrijke initiatieven een ongekende versnelling om hun idee op te schalen tot een startup of scale-up. De behoefte die de specifieke startup heeft, staat bij onze begeleiding centraal.”

Quantumsprong faciliteren

Ton van ‘t Noordende, Investor in Residence Quantum Delta NL: “LightSpeed gaat over de bouwers. De founders die de quantumsprong daadwerkelijk gaan maken. Wij zijn er om die reis te faciliteren en de best mogelijke, persoonlijke ondersteuning en toegang tot topinvesteerders wereldwijd te bieden. Wij kiezen voor een omgekeerde benadering van de klassieke acceleratieprocessen. Niet de fase waarin ze zich bevinden telt, maar de potentie. Met ons netwerk en ondersteuning zorgen we dat ze snel van nul naar honderd gaan.”

Simon Gröblacher, Co-founder QphoX: “LightSpeed is speciaal ontworpen om de moeilijkste vraag voor elke startup-founder aan te pakken: ben je klaar om te schalen en zo ja, waar begin je dan met het ontdekken van investeringsgerelateerde partijen die kunnen helpen je visie veilig te stellen? Het is voor ons ongelooflijk nuttig geweest om deze uitdaging aan te gaan met hulp van inspirerende ondernemers zoals Ton van ‘t Noordende.”

