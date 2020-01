Programma ‘Fabriek van de Toekomst’ tilt open innovatie niveau hoger

Het innovatieprogramma ‘Fabriek van de Toekomst’ van Brainport Industries maakt een vliegende start. In de vijf fieldlabs en twee strategische projecten spelen nu ruim zeventig bedrijven en vijf kennisinstellingen een actieve rol. Maar om in smart manufacturing, smart logistics en smart working mondiaal frontrunner te zijn én te blijven, moeten veel meer partijen gaan meedoen, benadrukt programmamanager Michel Weeda.

‘Alles in stelling om hightech frontrunner te blijven’

De lichten staan op groen om dat voor elkaar te krijgen. Te meer nu het programma een fysieke plek heeft: op Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven. En omdat de smart industry fieldlabs zich vullen met participanten die inzien dat ze door samen ontwikkelen en cocreatie, gebruikmakend van de vele state-of-the-art shared facilities op de BIC, aanzienlijk sneller concrete stappen kunnen zetten op het pad van digitalisering van het eigen bedrijf en, ultimo, de gehele hightech toeleverketen.

Dat dit werkt staat buiten kijf, volgens Michel Weeda, mede-initiator van het innovatieprogramma. ‘We hebben hier continu geïnteresseerden over de vloer, variërend van het Kempisch Ondernemers Platform tot delegaties uit Duitsland, Scandinavië, Azië en de Verenigde Staten.’

Halen en brengen

De faciliteiten die het innovatieprogramma biedt, zijn niet alleen bedoeld voor bewoners van de BIC, maar ook voor bedrijven elders in en buiten ons land. De fieldlabs worden ingezet voor een mix van activiteiten: demo’s en experience, training van studenten en klanten, proefproductie (op pay-per-use basis) en samen onderzoek doen, experimenteren en realiseren. Weeda: ‘We willen open innovatie, waar we in de Brainportregio heel goed in zijn, naar een hoger niveau tillen. Dat houdt in: halen en brengen. Deelnemers brengen tijd, menskracht, geld, middelen en ook ideeën in en wij voegen daar faciliteiten en een stuk cofinanciering (uit fondsen van de provincie Noord-Brabant, red.) aan toe. Zo zijn ze uiteindelijk in staat om hun bedrijfsproces slimmer in te richten en producten sneller te ontwikkelen, te produceren en de kwaliteit ervan te verhogen, terwijl de kostprijs en time-to-market gereduceerd worden.’ Allemaal cruciaal voor de hightech maaksector in de Brainportregio, die sterk is in high mix, low volume, high complexity – en dat wil blijven.

Awareness creëren

De belangrijkste opdracht van Michel Weeda is meer hightech toeleveranciers ervan overtuigen dat hun continuïteit in het geding komt als ze niet het pad van smart industry opgaan. Regelingen vanuit de politiek, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, brancheverenigingen en partijen met specifieke expertise steunen hem in die missie. Zo kent het Interreg-programma FOKUS (acroniem van Fabriek van de toekomst Ontwikkelen uit KennisbUndeling en Samenwerking) vouchers toe aan bedrijven die iets willen ontwikkelen samen met TNO of Sirris, het ‘Vlaamse TNO’. En binnen de Smart Industry Hub Zuid spannen FME, Metaalunie, REWIN, Midpoint Brabant, LIOF, KvK, Brainport Development en TNO zich, gecoördineerd door de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, in om in hun achterbannen awareness te creëren voor thema’s als digitalisering/software, robotisering en artificial intelligence.

Het innovatieprogramma adresseert een heel stel thema’s die cruciaal zijn richting de fabriek van de toekomst. Weeda: ‘Op al die thema’s frontrunner zijn, is misschien wat al te hoog gegrepen. Maar onze ambitie is zeker wel in de integraliteit voorop te lopen in het realiseren van een smart industry-ecosysteem.’ Gebaseerd op de focus van Brainport Industries op technologie, markt en mens zijn leven lang leren, opleiding en training integraal onderdeel van de projecten.

Om bedrijven te helpen door middel van data meerwaarde te creëren en hun concurrentiepositie te verbeteren, werd het Data Value Center-Smart Industry (DVC-SI) opgericht. En omdat al die data die op de BIC en in de supply chains worden gegenereerd niet in handen mogen komen van partijen die er verkeerde bedoelingen mee hebben, is er nu het CyberWeerbaarheidscentrum Brainport. Kortom: de BIC heeft inmiddels alles in huis om door te groeien als basis van het ecosysteem voor de hightech toeleveringssector. Of zoals Michel Weeda zegt: ‘Als over twee jaar een flink aantal bedrijven buiten de BIC zegt: “Het innovatieprogramma heeft mij geïnspireerd om concrete stappen te zetten om hoger op de ladder van smart industry te komen”, dan heeft wat wij hebben ontwikkeld echt impact gehad.’

Achtste project op stapel

Het innovatieprogramma ‘Fabriek van de Toekomst’ telt vijf smart industry fieldlabs: Flexible Manufacturing (robotisering en automatisering), The Smart Connected Supplier Network (slimme data-uitwisseling), Multimaterial 3D (3D-printing), High Tech Software Cluster (virtual prototyping & design, model-based software, data analytics & services), Advanced Manufacturing Logistics (multicompany productielogistiek). Daarnaast zijn er twee strategische projecten die (nog) niet de smart industry-status hebben: K3D-Addfab (3D metaalprinttechnologie) en FutureTec (innovatief technisch onderwijs). Op stapel staat een achtste project: de ontwikkeling van een blauwdruk en testomgeving voor de digitale fabriek en supply chain.