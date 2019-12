Productiestop 737 Max raakt ook Nederlandse leveranciers

Sinds er 346 mensen om het leven kwamen in twee crashes met de Boeing 737 Max staan wereldwijd alle toestellen van dat type aan de grond. Deze week werd bekend dat de Amerikaanse vliegtuigbouwer de productie van zijn bestsellertoestel vanaf januari voor onbepaalde tijd opschort. Boeing zegt geen van de 12.000 werknemers te zullen ontslaan in Seattle, waar het bedrijf het vliegtuig produceert. De eerste productiestop in twintig jaar kan wel gevolgen hebben voor de wereldwijde toeleveringsketen, ook voor bedrijven in Nederland die onderdelen leveren voor het vliegtuig.

Bedrijven als Toray, het Japanse concern waar vorig jaar het Almelose Ten Cate Advanced Composities (TCAC) in is opgegaan dat thermoplast produceert, een halffabricaat waar andere toeleveranciers van Boeing onderdelen als vleugeldelen van produceren. Of zoals GKN Aerospace (waarin Fokker Technologies is opgegaan), dat voor de 737 Max de bekabeling en composiet componenten voor de vleugels fabriceert. Gretig om hun verhaal de doen zijn de bedrijven vanzelfsprekend niet. Een woordvoerster van GKN houdt zich op de vlakte: ‘GKN Aerospace werkt nauw samen met de klant om van de eventuele gevolgen van de aankondiging een goed beeld te krijgen en die zoveel mogelijk te minimaliseren.’ Voor verdere details verwijst zij naar Boeing.

Hoe dan ook, gevolgen voor suppliers, ook in Nederland, lijken onvermijdelijk gezien het feit dat Boeing begin 2018 nog bijna 5000 stuks 737 Max in de orderboeken had staan.