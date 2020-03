Productieprocessen: Maak je machine efficiënter, flexibeler en voordeliger

Productieprocessen worden steeds sneller en flexibeler en daardoor ook winstgevender. Veel gegevens worden tijdens het productieproces in moderne machines en fabrieken verzameld. Door IO-Linkapparaten te integreren, wordt gegevensverzameling en -verwerking vereenvoudigd. Tegelijkertijd is er tijdens het hele proces transparantie, vanaf sensor-actuatorniveau tot de cloud. Murrelektronik is dé expert wanneer het gaat om het integreren van IO-Linkapparaten in jouw installatie.

De voordelen van IO-Link

Verkort de inbedrijfname

De configuratiegegevens voor slimme sensoren of actuatoren komen direct van het besturingssysteem en hoeven niet handmatig te worden geconfigureerd.

Verlaagt de kosten

IO-Link communicatie vereist geen dure afgeschermde kabels. In plaats daarvan kunnen de standaard M12- of M8-connectoren worden gebruikt.

Verhoogt de productiviteit

Wanneer een component moet worden vervangen, kan de configuratie direct naar het nieuwe component worden overgezet omdat dit in de master is opgeslagen. Dit maakt vervanging sneller en eenvoudiger, terwijl de stilstandtijd minder wordt.

Een revolutie in onderhoud

Servicemonteurs krijgen inzicht in de toepassingsprocessen en condities. Reparaties kunnen worden ingepland en onderhoudsroutines kunnen, ook op afstand, worden vastgesteld voordat er een volledige storing optreedt.



Wat maakt Murrelektronik de expert?

Er wordt eerst een uitvoerige analyse gedaan naar de huidige situatie. Daarnaast luistert Murrelektronik heel goed naar de wensen van de machinebouwer en de gebruikers. De basis: een op maat gemaakt installatieconcept. Daar stopt de service niet; de application engineer is stand-by en helpt bij vragen voor en tijdens de implementatie. Dat alles maakt Murrelektronik jouw deskundige partner, en heeft als resultaat: efficiëntere, flexibelere en voordeligere machines.

Lees meer: https://www.murrelektronik.nl/nl/highlights/io-link/