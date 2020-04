Het Nederlandse consortium van AFPRO Filters, Koninklijke Auping en Koninklijke DSM is gestart met de grootschalige productie op eigen bodem van FFP2 medische mond- en neusmaskers, die zorgmedewerkers beschermen tegen het corona-virus. Op verzoek van Minister van Rijn van Medische Zorg en Sport worden in de komende maanden miljoenen mondkapjes geproduceerd. Met deze grootschalige nationale productie wordt in recordtijd ongeveer 25% van de acute behoefte aan medische mondmaskers voor de zorg in Nederland voorzien.

Na een spontane afspraak op 10 april tussen de CEOs van AFPRO, Auping en DSM is met man en macht gewerkt om grootschalige productie in Nederland op te zetten. Het consortium gaat voorzien in de grote behoefte aan gecertificeerde mond- en neusmaskers om zorgmedewerkers die in aanraking komen met coronapatiënten te beschermen. Inmiddels worden in Alkmaar en Deventer volwaardige productielijnen voor FFP2 mond- en neusmaskers opgetuigd voor de volumeproductie van 1 miljoen mond- en neusmaskers per week. De eerste duizenden mondmaskers, met de hand en volgens de overheidsrichtlijnen gemaakt door Auping, worden deze week geleverd aan het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) dat de distributie aan zorginstellingen organiseert. De bedrijven leveren de mond- en neusmaskers tegen kostprijs aan de overheid en geven volledig en transparant inzicht in de gemaakte kosten.

Krachten bundelen Bij de grootschalige productie van de gecertifieerde mond- en neuskapjes zijn de expertises van de drie bedrijven gebundeld: de kennis van luchtfiltersystemen van AFPRO Filters, de productiecapaciteit en ervaring van Auping met het confectioneren van stoffen en materialen in verschillende lagen en de specialistische materialenkennis, de algehele coördinatie en het wereldwijde netwerk van DSM. Zo is een unieke samenwerking ontstaan die de Nederlandse overheid helpt met de snelle opstart van de productie van FFP2 maskers op Nederlandse bodem. Met deze publiek-private samenwerking slaan de Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven de handen ineen om mensen in de frontlinie te beschermen en de coronacrisis aan te pakken.

Minister Martin van Rijn (Medische Zorg): “Mooi dat met de samenwerking van DSM, Auping en AFPRO de eigen productie aan FFP2 mondmaskers in Nederland is gestart. Samen met de luchtbrug van China naar Nederland en hergebruik komt er zo een structurele stroom van miljoenen mondmaskers per week op gang. Geweldig nieuws voor iedereen die zo hard werkt in de zorg”.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat): “De enorme bereidheid van het bedrijfsleven om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van het coronavirus is een belangrijk lichtpunt in deze uitzonderlijke tijd. Dankzij een gezamenlijke inspanning van het consortium en de overheid kan de productie van hoogwaardige mondmaskers ondanks de schaarste aan materialen en machines nu gestart worden.”