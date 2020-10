Prodrive Technologies, een Nederlands technologiebedrijf, heeft vandaag officieel haar Noord-Amerikaanse hoofdkantoor geopend in 15 University Road, Canton Massachusetts USA.

Prodrive Technologies onderzoekt, ontwerpt en produceert software en mechanische en elektronische onderdelen voor machines in verschillende innovatieve sectoren. Het bedrijf is een toeleverancier van de halfgeleiderindustrie, de medische sector, de mobiliteitsindustrie en toepassingen voor energie en infrastructuur. De nieuwe faciliteit in Canton, regio Boston, biedt zowel productie- als onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteit. De staat Massachusetts wordt gezien als een hotspot voor high end technologieontwikkeling. Dit is mede te danken aan de combinatie van de aanwezigheid van topuniversiteiten zoals Harvard en het Massachusetts Institute of Technology (MIT), versnellers, incubators, talent en wereldwijd toonaangevende OEM’s.

De gelegenheid werd herdacht met een grootse openingsceremonie en het doorknippen van het lint, waarbij verschillende lokale, staats- en internationale functionarissen ter plaatse en virtueel via een gesloten livestream opmerkingen maakten en/of deelnamen aan het evenement. De faciliteit zal officieel worden geopend door Hare Majesteit Koningin Máxima van het Koninkrijk der Nederlanden en Gouverneur Charles Baker, Gouverneur van het Gemenebest van Massachusetts.

Hare Majesteit Koningin Máxima verklaarde: “Ik ben erg blij te zien dat u (Prodrive) relaties aangaat met het onderwijs om die nieuwe banen en het talent van de toekomst te helpen creëren. Ik ben erg trots op wat de Nederlanders in dit bedrijf doen. En ik wil alle Amerikanen bedanken die het hen mogelijk hebben gemaakt om zich thuis te voelen en hen deze ongelooflijke kans te geven”.

Gouverneur Charlie Baker: “Prodrive is erin geslaagd om een wereldwijd bedrijf te creëren dat is gebouwd op intelligentie, technologie, en al de rest, maar het is ook gebouwd op optimisme, positief, en gedrevenheid en dat is de basis voor alles wat we hier doen in het Gemenebest van Massachusetts”.

De 107.000 vierkante meter grote R&D-, service- en geavanceerde productielocatie in Canton, MA bedient de Noord-Amerikaanse klanten in de regio binnen de Medische, Semiconductor, Industriële, Energie-, Infrastructuur- en Mobiliteitsmarkten. De fabriek blijft haar capaciteiten uitbreiden en heeft plannen om in de komende 4 tot 5 jaar uit te breiden naar ten minste 150 werknemers.

Pieter Janssen, CEO, mede-eigenaar en oprichter van Prodrive Technologies: “Ik ben erg trots op ons Amerikaanse team dat in zo’n korte tijd een dergelijk niveau van professionaliteit heeft bereikt. Hoewel we nu niet op bezoek kunnen komen, voelen we de energie en de vibe en zien we de kwaliteit en toewijding van je werk. En natuurlijk ben ik ook dankbaar voor de Prodrivers in Nederland, die onze Amerikaanse collega’s als één bedrijf ondersteunen”.

Pieter Janssen kondigde ook aan dat Prodrive een donatie van $2.000 zal geven aan 3 lokale scholen elk om robotica en technologie programma’s te ondersteunen. Een aparte donatie van EUR 5.000 aan de “Discovery Factory” werd ook aangekondigd. De Discovery Factory is bedoeld voor kinderen, zodat ze spelenderwijs kennis kunnen maken met wetenschap en technologie. De organisatie biedt ook educatieve programma’s aan scholen aan en is gevestigd in een voormalige Philipsfabriek in Eindhoven, vlakbij het wereldwijde hoofdkantoor van Prodrive Technologies. Bron Prodrive