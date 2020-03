PROCENTEC biedt gratis diagnose software voor industriële netwerken aan fundamentele bedrijven

In een tijd waarin we allemaal samen moeten strijden tegen het slopende coronavirus, wil Procentec diegenen helpen die de klok rond werken om ons 24/7 van levensonderhoud te voorzien.

Voor de duur van deze coronacrisis biedt Pieter Barendrecht, CEO van Procentec, bedrijven die momenteel hard aan het werk zijn om een vaccin of tegengif te maken, of bedrijven die cruciaal zijn om alles draaiende te houden, onze nieuwste Diagnostische oplossing – Osiris als Software – gratis aan.

Voor ons als bedrijf is het relatief eenvoudig om vanuit huis te werken. Maar voor de mensen die werken in de vitale industrieën binnen ons land, continent of de wereld, is het van het grootste belang om alle netwerken draaiende te houden met minder mensen dan normaal en meer druk. Waarschijnlijk vanwege collega’s die getroffen zijn door het virus.

Onze oplossing zal hen helpen om op afstand het meest complete overzicht te krijgen over de netwerken in hun fabrieken. Mocht er een systeemfout dreigen te gebeuren, wordt er vroegtijdig een melding afgegeven, waardoor ongewenste stops van het productieproces worden voorkomen.

Deel deze boodschap met iedereen voor wie het relevant is, zodat wij als klein bedrijf kunnen bijdragen aan het overwinnen van deze crisis!

Procentec is bereikbaar!