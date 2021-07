Procentec beschermt IP met CodeMeter van Wibu

Wibu-Systems, specialist in het aanmaken en beheren van beveiligde softwarelicenties, heeft CodeMeter-technologie ingezet bij het stimuleren van de innovatie bij het Nederlandse PROCENTEC, dat onderdeel uitmaakt van de wereldwijd opererende HMS Group. PROCENTEC legt zich toe op de ontwikkeling van apparaten en systemen voor het bewaken van bedrijfsnetwerken binnen de productiesector.

PROCENTEC vormt een begrip in de industriële automatisering met netwerkcomponenten, voorzien van faciliteiten voor geïntegreerde bewaking en beheer op afstand van netwerken, gebaseerd op de standaard protocollen PROFIBUS, PROFINET, Industrial Ethernet en Ethernet/IP. De in de diverse oplossingen ondergebrachte technologische kennis vertegenwoordigt een onschatbare waarde. Om die reden zocht men naar een goede bescherming van de intellectuele eigendomsrechten. Met de aanvankelijk gebruikte voorzieningen bleek de borging onvoldoende. Aan Wibu-Systems werd advies gevraagd over de wijze waarop met de CodeMeter-technologie de licentiebeveiliging op een hoger niveau was te brengen.

Slimme fabrieken, gebaseerd op de Industrie 4.0 principes, vertrouwen op omvangrijke communicatienetwerken, gebouwd met met geavanceerde hardware en software voor het geleiden van de data die de productieprocessen bewaken en aansturen. De monitoring hardware en intelligente software oplossingen van PROCENTEC met voorspellende diagnosefaciliteiten zorgen ervoor dat industriële netwerken werken volgens een hoog stabiliteits- en betrouwbaarheidsniveau. In een omgeving waarin elke minuut downtime onmiddellijk resulteert in financiële verliezen, vormt het bewaken van de gezondheid, betrouwbaarheid en veiligheid van een complexe automatiseringsomgeving een grote uitdaging voor de operators en managers in zowel de discrete productie als in de procesindustrie.

Onder invloed van een in hoog tempo evoluerende Industrie 4.0-productieomgeving, zag PROCENTEC zich genoodzaakt het bestaande licentie- en beschermingssysteem op te waarderen. De CodeMeter technologie van Wibu-Systems wordt gebruikt door wereldwijde software-uitgevers en fabrikanten van intelligente apparaten om zich enerzijds te beschermen tegen cyberbedreigingen en anderzijds om creatieve licentiestrategieën te benutten voor het genereren van inkomsten. De aangepaste oplossing voor PROCENTEC is gebouwd rond een kern van soft-licenties – CmActLicenses – en de Datacenter-editie van CodeMeter License Central, een database gestuurde oplossing voor licentie- en rechtenbeheer voor het creëren, leveren en beheren van licenties, ondergebracht in een veilige en betrouwbare omgeving van een gedeelde server in het datacenter van Wibu-Systems.

De op maat gemaakte CodeMeter-oplossing geeft PROCENTEC superieure IP-bescherming in de hele supply chain, zonder afbreuk te doen aan de effectiviteit van de sabotage werende oplossing. Bovendien openen de veelzijdige ingebouwde licentie-opties van CodeMeter de deuren naar innovatie van bedrijfsstrategieën en de introductie van nieuwe verkoopmodellen, waardoor PROCENTEC kan uitblinken in de snel veranderende, competitieve industriële automatiseringsmarkt.

Matthew Dulcey, CTO van PROCENTEC, deelt zijn enthousiaste mening over de behaalde resultaten: “We zien niet graag dat de kennis en ervaring die we in softwareontwikkeling steken door andere partijen wordt misbruikt. Aanvankelijk waren we op zoek naar uitsluitend een sterkere methode voor het beschermen van onze software tegen inbraak en ongeoorloofd gebruik. Door enkele basistesten uit te voeren, kwamen we erachter dat CodeMeter van Wibu-Systems meer biedt dan alleen de minimale bescherming van de broncode die we eerder toepasten. Daarnaast denken we aan de introductie van een licentiebeheersysteem waarmee we klanten alleen factureren voor de modules die ze hebben gebruikt uit een bundel aangekochte softwarelicenties. Wibu-Systems biedt die mogelijkheid; ons oorspronkelijke licentiesysteem niet.”

Marcel Hartgerink, General Manager van WIBU-SYSTEMS BV, voegt toe: “CodeMeter brengt een nieuwe klasse van bescherming voor PROCENTEC’s intellectuele eigendom. Het gebruiksgemak en de natuurlijke flexibiliteit van CmActLicenses maken het een efficiënte en compacte oplossing voor de klanten van PROCENTEC, aangezien alle licentiebeheerfunctionaliteit op de achtergrond kan plaatsvinden. Met de ingebouwde licentie-opties van CodeMeter die een overvloed aan conventionele en innovatieve modellen mogelijk maakt, kan PROCENTEC ook nieuwe keuzes voor zijn klanten introduceren. Varianten met proef-, demo- en huurconcepten zijn nu direct leverbaar.”